Â¿ËàÀî¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹°ä´þ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤Ø¡¡¸µ¸òºÝÁê¼ê¤é5¿Í
¡¡Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤Ç2023Ç¯12·î¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¸¶Í£Ç·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Ï¶á¤¯¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¡¢À¾¹âÉñÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡áÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤é·×5¿Í¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Â¿ËàÀî¤Î¸½¾ì¤Ï
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¾¡¢Éã¿Æ¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¾»¹À¡Ê53¡Ë¡áÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¢¦Êì¿Æ¤ÇÌµ¿¦¤ÎÈþÊÝ¡Ê51¡Ë¡áÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¢¦·»¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾»¸ã¡Ê34¡Ë¡áÆ±¢¦¸òºÝÁê¼ê¤Ç²ñ¼Ò°÷¡¢´ä¾ë¼þÊ¿¡Ê39¡Ë¡½¡½¤Î4ÍÆµ¿¼Ô¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Î°ìÉô¤Ï5·î25Æü¤ÎÂáÊá¸å¡¢»¦³²¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£5¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ23Ç¯12·îÃæ½Ü¡¢¸¶¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤µ¤ó¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤Î³èÆ°¤ò¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÉñÍÆµ¿¼Ô¤È¸òºÝ¡£ÊÌ¤ì¤¿¸å¤â2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉñÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÇÛ¿®¤Ç¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢Éã¿Æ¤Î¾»¹ÀÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌ¼¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¡¢ÉñÍÆµ¿¼Ô¤È¸¶¤µ¤ó¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°äÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï23Ç¯12·î29ÆüÌë¡¢Äà¤ê¿Í¤¬È¯¸«¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¼êÂ¤¬Çû¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¡£Æ±16ÆüÁ°¸å¤Ë¾»¸ãÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬½»¤àÃÄÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Â¼è¤ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚµÜËÜËãÍ³¡¢ÌðÌîÂçµ±¡¢²£¸«ÃÎ²Â¡¢³ÁºêÀ¿¡Û