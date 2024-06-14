¤ß¤º¤ÛFG¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¡Ö1Àé¼Ò¡×·×²è¤¬»ÏÆ°¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼è°ú¤ò¶¯²½
¡¡¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡»±²¼¤Î¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¡ÖÃíÎÏ´ë¶È¡×1Àé¼Ò¤òÁª¤Ó¡¢ÀìÌç¤Î¿Íºà¤¬½¸ÃæÅª¤Ë·È¤ï¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¾µ·Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÂ©¤ÎÄ¹¤¤¼è°ú¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¤¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤äÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¡¢°ä¸À¤Î½èÍý¤äM¡õA¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¼êÃÊ¤ä¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Ù±ç¤Ë¤ÏÀìÌçÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¤¬¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¼è°ú¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ï´ë¶È15Ëü¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¤ß¤º¤Û¿®Â÷¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ËÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¾µ·Ñ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ40Ç¯Ä¶¤È¡¢¶È³¦¤Ç¤â¸Å»²¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ß¤º¤Û¿®Â÷¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¼è°úÀè¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡Ö¾µ·Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Ê¤É1Àé¼Ò¤òÁª¤Ö¡£