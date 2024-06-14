GACKT¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¹ñÌ±ÂåÉ½¿³ºº°÷¡¡¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö¥·¥§¥Õ£±GP2024¡×7.14ÊüÁ÷
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¡Ê50¡Ë¤¬¹ñÌ±ÂåÉ½¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Äpresents CHEF¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024·è¾¡¡×¡Ê¸á¸å6»þ30Ê¬¡¢À©ºîABC¡Ë¤Î7·î14ÆüÊüÁ÷·èÄê¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¾¾²¼Æà½ï¡Ê39¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢40ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤¬¥·¥§¥Õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¿¿·õÎÁÍý¥Ð¥È¥ë¡£4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÁíÀª506¿Í¤¬±þÊç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1²óÀï¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¡¢2²óÀï¡ÊÄ´Íý¡¦¼Â¿©¿³ºº¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢3²óÀï¤Ç¤Ï24¿Í¤Þ¤Ç¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿6¿Í¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë4¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëGACKT¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¥Ü¥¯¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ù¤È¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð¤¤)¡×¤È¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¢¹ñÌ±ÂåÉ½¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡ÖÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌ£³Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¾¡ÇÔ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡ØÌ£¡Ù¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ì£¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤ò¾å¼ê¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¡¢·è¾¡¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ëÎÁÍý¤Ï¤É¤ì¤â´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê³×Ì¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£