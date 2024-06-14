¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦³ÚÅ·¶ä¹ÔÇÕÁèÃ¥ÀïÍ¥¾¡Àï¡Û¿¹ÌîÀµ¹°¤¬VºÇ±¦Íã¡¡³°¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤À
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹ÔÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼þÆî½àÍ¥3ËÜ¾¡Éé¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ¨¤²·èÃå¡£Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¤Î¿¹ÌîÀµ¹°¤¬Í¥¾¡Àï¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÁêËÀ72¹æµ¡¤ÏÆâ¤«¤é¿¤ÓÊÖ¤¹¹¥¥Ñ¥ï¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÇÎ×ÀïÂÖÀª¤ÏOK¡£ÆÁ»³3ÅÙÌÜ¡¢4·î¤Î¼ã¾¾°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2V¤Ø¡¢¥¤¥ó¤ò¸Ç¤á¤Æ³°¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú12RÍ¥¾¡Àï¡Ûº£³À¤ÏÎ¾ÌÌºö
¡¡½Õ±à¤Î¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬ÎÉ¤¯124/356¤ÎÊÂ¤Ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½Õ±à¤Î»×ÏÇ¼¡Âè¤Ç¤ÏÏÈ¤Ê¤ê¤Çº£³À¤¬3¥«¥É¤Ë°ú¤¯¥·¡¼¥ó¤â¡£¿ÊÆþ¤Ï12/3456¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥¤¥ó¤Ï¿¹Ìî¡£Æ¨¤²¤ëÂ¤ÈÃÏ¤ÎÍø¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤»¤ÆVÆ¨¤²¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡º£³À¤Ï·þ¤ê¡¢º¹¤·ÊÑ²½¤ÎÎ¾ÌÌºö¡£2¥³¡¼¥¹¤ÎËÌÀî¤âº¹¤·¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¡£½Õ±à¤Ï³ÑÅÙÎÉ¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¤«¡£
¡¡¡ã1¡ä¿¹ÌîÀµ¹°¡¡½àÍ¥¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÄ¹¤Ï¿¤Ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ó¤êÂ¤Ï¶¥¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ï»ý¤Ä¡£
¡¡¡ã2¡äËÌÀî½áÆó¡¡ÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡£ÂÎ´¶¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¡£
¡¡¡ã3¡äº£³À¸÷ÂÀÏº¡¡½àÍ¥¤ÏÁ°È¾¤è¤ê¤â²ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥«¥Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É½éÆ°¤¬¥«¥«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£Â¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã4¡ä½Õ±à¸ùÂÀ¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¡£Â¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤À¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥í¡¼¤Ê¤é²¼¤¬¤êÊý¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä¶¶ËÜÇ¯¸÷¡¡½àÍ¥¤Ç2Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç½ÐÂ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡Àï¤Ø¤Ï²óÅ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÄ´À°¡£¹ç¤¨¤Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÀï¤¨¤ëÂ¡£
¡¡¡ã6¡ä¹À¥¿¿Ìé¡¡¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ä½ÐÂ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤Ç¤â¾å°Ì¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¡£