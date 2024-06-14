Çä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦ZARA¡ÛÂç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¡ª¡ÖÁÖ¤ä¤«¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡×
º£Ç¯¤â³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢²Æ¥àー¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò²Æ¤ÎËèÆü¥³ー¥Ç¤ÎÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ê¥Í¥óÁÇºà¤Ç¥µ¥é¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÎÁÇºà´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ê¥Í¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¡£
¤¤ì¤¤¤á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥È ¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Â¼ó¤¬¸«¤¨¤ë¥ß¥Ç¥£¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤¤ì¤¤¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦ZARA¤ÎÃÍ²¼¤²¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢ZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M