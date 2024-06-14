¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£´£°£³¡ó ÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£´¡¥£´£°£³¡ó 2024Ç¯6·î14Æü 2»þ16Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.403¡ó¡ÊWI¡§4.418¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.49ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡¡ÊÆ£Ð£Ð£É¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¼¨¤¹¤â·Êµ¤¸ºÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¶¯¤á¤ë¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ× ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£¹¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇÂçÉýÁý £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£µ£¸¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾®Éý¹â¤ò°Ý»ý