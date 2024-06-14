Åà·ë»ñ»º³èÍÑ¡ÖÂç¤¤ÊÄË¼êÈ¼¤¦¡×¡¢¥í¥·¥¢¤¬À¾Â¦¤Ë·Ù¹ð
¡Î¥â¥¹¥¯¥ï¡¡£±£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¶¥Ï¥í¥ïÊóÆ»´±¤Ï£±£³Æü¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢»ñ»º¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÍø±×¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥×¡¼¥ê¥¢½£¤Ç³«Ëë¤·¤¿¼çÍ×£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À©ºÛ¤ÇÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó£³£°£°£°²¯¥É¥ë¤Î¥í¥·¥¢»ñ»º¤¬À¸¤àÍø»Ò¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·£µ£°£°²¯¥É¥ë¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¥¶¥Ï¥í¥ï»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ë´ó¹Á¤·¤¿´ÏÄú¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î³°¸ò¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤º¡¢Î¦·³¤ä³¤·³¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Î¤ßÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²¤½£½ô¹ñ¤¬¥í¥·¥¢³°¸ò´±¤Î°ÜÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£