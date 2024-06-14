°ËÆ£ÍÎµ±¤ò¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¾Ò²ð¡Ö¿®Íê¤Ç¤­¤ëËüÇ½DF¡×¡Ö¹¶·âÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¼éÈ÷¼Ô¡×

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¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÇÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿ #°ËÆ£ÍÎµ± 🇯🇵— VfB Stuttgart_JP (@VfB_JP) June 13, 2024
¿·Å·ÃÏ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Î¹¬±¿¤òµ§¤ê¤Þ¤¹ 👍#VfB pic.twitter.com/UHekltjQph
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