£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£µ£¸¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾®Éý¹â¤ò°Ý»ý
NY³ô¼°13Æü¡ÊNY»þ´Ö12:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38453.64¡Ê-258.57¡¡-0.67%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17634.00¡Ê+25.56¡¡+0.15%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38585¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-135¡¡-0.35%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT16:07
±ÑFT100¡¡ 8163.67¡Ê-51.81¡¡-0.63%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18265.68¡Ê-365.18¡¡-1.96%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7708.02¡Ê-156.68¡¡-1.99%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.676¡Ê-0.076¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.242¡Ê-0.074¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.417¡Ê-0.059¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.221¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.470¡Ê-0.060¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.123¡Ê-0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.338¡Ê-0.053¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.190¡Ê-0.089¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.967¡Ê-0.013¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª7 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.34¡Ê-0.16¡¡-0.20%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2313.50¡Ê-41.30¡¡-1.75%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á66671.38¡Ê-1412.28¡¡-2.07%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10450739¡Ê-221361¡¡-2.07%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38453.64¡Ê-258.57¡¡-0.67%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17634.00¡Ê+25.56¡¡+0.15%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38585¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-135¡¡-0.35%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT16:07
±ÑFT100¡¡ 8163.67¡Ê-51.81¡¡-0.63%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18265.68¡Ê-365.18¡¡-1.96%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7708.02¡Ê-156.68¡¡-1.99%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.676¡Ê-0.076¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.242¡Ê-0.074¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.417¡Ê-0.059¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.221¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.470¡Ê-0.060¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.123¡Ê-0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.338¡Ê-0.053¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.190¡Ê-0.089¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.967¡Ê-0.013¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª7 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.34¡Ê-0.16¡¡-0.20%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2313.50¡Ê-41.30¡¡-1.75%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á66671.38¡Ê-1412.28¡¡-2.07%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10450739¡Ê-221361¡¡-2.07%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì