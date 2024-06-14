£Ê¥¸¥ë¤¬ÂçÉý°Â¡¡£±³ô£³£±¥É¥ë¤Ç¤ÎÁý»ñ¤ÈÉ®Æ¬³ô¼ç¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤òÈ¯É½¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö11:49¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:49¡Ë
£Ê¥¸¥ë¡ãJILL¡ä¡¡32.10¡Ê-7.45¡¡-18.84%¡Ë
¡¡½÷ÀÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î£Ê¥¸¥ë¡ãJILL¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡££±£°£°Ëü³ô¤ÎÁý»ñ¤È¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ïー¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë£±£°£°Ëü³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±³ô£³£±¥É¥ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£±¡ó°Â¤¤¿å½à¡£
¡¡Áý»ñ¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï£³£±£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶ÈÌÜÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áý»ñ¤ÎÊç½¸¤ÏÌÀÆü½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡½÷ÀÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦e¥³¥Þー¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¼ç¤ËÃæ¹âÇ¯½÷À¸þ¤±¤Ë¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤äÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Â¿ÍÑÅÓÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ü¥È¥à¥¹¡¦¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤È¡¢·¤¡¦¥¹¥«ー¥Õ¡¦Êõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ï³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
£Ê¥¸¥ë¡ãJILL¡ä¡¡32.10¡Ê-7.45¡¡-18.84%¡Ë
¡¡½÷ÀÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î£Ê¥¸¥ë¡ãJILL¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡££±£°£°Ëü³ô¤ÎÁý»ñ¤È¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ïー¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë£±£°£°Ëü³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±³ô£³£±¥É¥ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£±¡ó°Â¤¤¿å½à¡£
¡¡Áý»ñ¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï£³£±£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶ÈÌÜÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áý»ñ¤ÎÊç½¸¤ÏÌÀÆü½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡½÷ÀÍÑ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦e¥³¥Þー¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¼ç¤ËÃæ¹âÇ¯½÷À¸þ¤±¤Ë¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤äÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Â¿ÍÑÅÓÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ü¥È¥à¥¹¡¦¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤È¡¢·¤¡¦¥¹¥«ー¥Õ¡¦Êõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ï³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ