Ê¿»³¹À¹Ô¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¡×¤Ë½êÂ°¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµá¤á¤Æ¡Ä¡×£±£¸£´¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿»³¹À¹Ô¤¬¡¢º£·î¤«¤éÀÐºä¹ÀÆó¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤é¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸£´¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµá¤á¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½ºî¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÅ·²Ö¡×¡¢£°£µÇ¯¤È£°£·Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÆ¼¡Ïº¤È¤µ¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢£±£±Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â²Ö¤Ïºé¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ù¡×¡¢£±£·Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÃë´é¡×¡¢¥Á¥ª¥Ó¥¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Î£Ã£Í¤Ê¤É¡£