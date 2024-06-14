Æü¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²ñÃÌ¡¡·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ê¤ÉÌÀµ¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾
G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄ¼óÁê¡ÖÆüËÜ¤ÏG7¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±»Ö¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éüµì¡¢Éü¶½¤Ë¤à¤±¤¿·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤äÃÏÍë½üµî¤Ê¤É¡¢Èó·³»öÊ¬Ìî¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¿¯¹¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ¯ÉÜ´Ö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦µ¬Äê¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ÏµîÇ¯5·î¤ÎG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£