£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¶£±¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¿¤ÓÇº¤à¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ï°Ý»ý
NY³ô¼°13Æü¡ÊNY»þ´Ö11:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:11¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38450.78¡Ê-261.43¡¡-0.68%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17657.57¡Ê+49.13¡¡+0.28%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-165¡¡-0.43%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT15:11
±ÑFT100¡¡ 8153.76¡Ê-61.72¡¡-0.75%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18280.59¡Ê-350.27¡¡-1.88%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7719.26¡Ê-145.44¡¡-1.85%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.703¡Ê-0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.279¡Ê-0.037¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.451¡Ê-0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.234¡Ê+0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.514¡Ê-0.016¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.150¡Ê+0.022¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.353¡Ê-0.038¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.190¡Ê-0.089¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.967¡Ê-0.013¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª7 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.28¡Ê-0.22¡¡-0.28%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2331.70¡Ê-23.10¡¡-0.98%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á67460.50¡Ê-623.16¡¡-0.92%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10590624¡Ê-97830¡¡-0.92%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38450.78¡Ê-261.43¡¡-0.68%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17657.57¡Ê+49.13¡¡+0.28%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-165¡¡-0.43%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT15:11
±ÑFT100¡¡ 8153.76¡Ê-61.72¡¡-0.75%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18280.59¡Ê-350.27¡¡-1.88%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7719.26¡Ê-145.44¡¡-1.85%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.703¡Ê-0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.279¡Ê-0.037¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.451¡Ê-0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.234¡Ê+0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.514¡Ê-0.016¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.150¡Ê+0.022¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.353¡Ê-0.038¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.190¡Ê-0.089¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.967¡Ê-0.013¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª7 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.28¡Ê-0.22¡¡-0.28%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2331.70¡Ê-23.10¡¡-0.98%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á67460.50¡Ê-623.16¡¡-0.92%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10590624¡Ê-97830¡¡-0.92%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì