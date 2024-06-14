¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡É º£¿¹çýÌí¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¡¢¥é¥¹¥ÈÀ©Éþ¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤â½éÄ©Àï
¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦º£¿¹çýÌí¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø(¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢8·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¸å¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú4ÅÀ¡Û
·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«10¥õ·î¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡¢¤½¤Î¸å¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Û¥é¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¦À¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø#¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤Îº£¿¹çýÌí¡£
ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¤ÇºÇ¸å¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¤é»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ã¿¿¤Ê»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µËþÅÀ¤Î²¦Æ»¥Ó¥¥Ë¤ä½éÄ©Àï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¾Ð´é¤È¸«¤ë¿Í¤Î¶»¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î°ìºý¤À¡£
¢¦º£¿¹çýÌí ¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªº£¿¹çýÌí¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤È¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÜºê¡×¤È¡¢»ä¤ÎÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³Ú¤·¤µ¤È²ù¤·¤µ¤Î¥»¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Öº£¿¹çýÌí¤Ï¤³¤³¤Ç²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÑÁÛ¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ µÜºêÌ¾Êª¡ØËñ¸µ¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êü²Ý¸åËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇ´é¤Î»ä¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤â¤¦µû¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡£¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£º£¹Í¤¨¤¿¤éÀ¨¤¹¤®¤ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥»¥Ö¤ÎåºÎï¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ý¸«¤¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ¶á±Ò¤ê¤³¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¡É¿å°û¤ß¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¸å¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú4ÅÀ¡Û
·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«10¥õ·î¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡¢¤½¤Î¸å¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Û¥é¡¼³¦¤Îµð¾¢¡¦À¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø#¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤Îº£¿¹çýÌí¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µËþÅÀ¤Î²¦Æ»¥Ó¥¥Ë¤ä½éÄ©Àï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¾Ð´é¤È¸«¤ë¿Í¤Î¶»¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î°ìºý¤À¡£
¢¦º£¿¹çýÌí ¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªº£¿¹çýÌí¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤È¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÜºê¡×¤È¡¢»ä¤ÎÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³Ú¤·¤µ¤È²ù¤·¤µ¤Î¥»¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Öº£¿¹çýÌí¤Ï¤³¤³¤Ç²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÑÁÛ¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ µÜºêÌ¾Êª¡ØËñ¸µ¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êü²Ý¸åËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇ´é¤Î»ä¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤â¤¦µû¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡£¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£º£¹Í¤¨¤¿¤éÀ¨¤¹¤®¤ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥»¥Ö¤ÎåºÎï¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ý¸«¤¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ¶á±Ò¤ê¤³¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¡É¿å°û¤ß¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë