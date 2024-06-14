Amazon¤Ë¤ÆASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖROG STRIX B650E-F GAMING WIFI¡×¤¬6·î27Æü0»þ¤Þ¤Ç¥»ー¥ëÃæ
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§6·î14Æü0»þ～6·î27Æü0»þ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢ASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖROG STRIX B650E-F GAMING WIFI¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï6·î14Æü0»þ¤«¤é6·î27Æü0»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢AMD B650¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡£PCIe 5.0¤È2¤Ä¤ÎPCIe 4.0 M.2¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì·øÏ´¤Ê¥Òー¥È¥·¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¹âÂ®¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈGPU¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£SafeSlot¤È´ÊÃ±¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤ëQ-Release¤òÅëºÜ¤·¤¿PCIe5.0 x16¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÂÑµ×À¤ò¸þ¾å¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12+2´ð¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄê³Ê80A¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÇAMD Ryzen 7000 ¥·¥êー¥º ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò³Ú¡¹¤È¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤ÊÅÅÎ®¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£GPU¤ÈSSD¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢BIOS¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£