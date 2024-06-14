¡ÖÍ·µº²¦OCG¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÁ®ÅáÉ±―¥ì¥¤¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°
6·î14Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§19,800±ß
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÁ®ÅáÉ±¨¡¥ì¥¤¡¿Í·µº²¦¥«ー¥É¥²ー¥à¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò6·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Í·µº²¦¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¡ÖÍ·µº²¦¥«ー¥É¥²ー¥à¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ®ÅáÉ±¡×¥·¥êー¥º¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÖÁ®ÅáÉ±¨¡¥ì¥¤¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¾þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿1/7¥¹¥±ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿Éð´ï¤äÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥«ー¥É¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤·¤¤ì¤Ê¤¤ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ÊºÆ¸½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Û¤Û¤¨¤à»Ñ¤Ë´¹Áõ¤Ç¤¤ë¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ®ÅáÉ±¨¡¥ì¥¤¡¿Í·µº²¦¥«ー¥É¥²ー¥à¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
»ÅÍÍ/ÁÇºà¡§PVC¡ÊÈó¥Õ¥¿¥ë»À¡Ë¡¦ABS¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦Å´
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó250mm
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£