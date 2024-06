【運命の女の子】著者:ヤマシタトモコ講談社

ある女性刑事が、由里本美鳥という少女の調書を取っている。彼女は自宅に火をつけた容疑でここにいる。すらりと面長な顔立ちと、長い黒髪が大人の雰囲気を漂わせているが、彼女は16歳の高校生。だが、時折見せる不気味さすら感じる表情や仕草に、女性刑事は次第に圧倒されていく。

「運命の女の子」は、現在映画が上映中の「違国日記」の作者ヤマシタトモコ氏の読み切りホラーサスペンス。今回紹介している「無敵」のほか、苦い初恋の呪縛から逃れられない青年をリリカルに描く「君はスター」、世界を救う使命を負わされた少女と少年の冒険譚「不呪姫と檻の塔」という3編の長編読み切り漫画が収録されている。「無敵」のみ無料で読むことができる。

由里本美鳥は、DVを振るう内縁の夫と暴力に対して無力な母親、夫の連れ子との4人暮らし。その生活は決して幸せではないはずなのに、彼女はまったく不幸を感じていないかのようにふるまう。だがそれは彼女の本心なのか? 調書が進んでいくにしたがい、次第に戦慄の真実が明らかになっていく。

血みどろのホラーではないのに、ページをめくるのが怖くなるような作品だ。ヤマシタトモコ氏の圧倒的な表現力をたっぷり味わうことができる。

【あらすじ】

普段は着ないパンツスーツ姿で、女性刑事はある16歳の少女と取調室で対面する。彼女は、淡々と自分の身の回りの話をするが、その結末には恐ろしい真実が隠されていた。

