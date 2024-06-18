オーストリア代表のEUROメンバーが決定!! 怪我のアラバはスタッフとして帯同
オーストリアサッカー協会(OFB)は今月、EURO2024に臨むオーストリア代表メンバーを発表した。DFダビド・アラバは怪我で間に合わなかったものの、ラルフ・ラングニック監督のもとでスタッフとして参加する。
オーストリアは3大会連続で出場権を獲得しており、グループリーグではフランス、ポーランド、オランダと対戦する。
以下、オーストリア代表メンバー
▽GK
1 ハインツ・リンドナー(サン・ジロワーズ)
12 パトリック・ペンツ(ブレンビー)
13 ニクラス・ヘドル(ラピッド・ウィーン)
▽DF
2 マキシミリアン・ベーバー(ボルシアMG)
3 ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト)
4 ケビン・ダンソ(RCランス)
5 シュテファン・ポッシュ(ボローニャ)
14 レオポルト・ケルフェルト(ラピッド・ウィーン)
15 フィリップ・ラインハート
16 フィリップ・エムウェネ(マインツ)
21 フラビウス・ダニリウク(ザルツブルク)
▽MF
6 ニコラス・ザイボルト(ライプツィヒ)
8 アレクサンダー・プラス(ラピッド・ウィーン)
9 マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
10 フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム)
17 フロリアン・カインツ(ケルン)
18 ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
19 クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
20 コンラッド・ライマー(バイエルン)
22 マティアス・ザイドル(ラピッド・ウィーン)
23 パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
26 マルコ・グリュル(ラピッド・ウィーン)
▽FW
7 マルコ・アルナウトビッチ(インテル)
11 ミヒャエル・グレゴリッチュ(フライブルク)
24 アンドレアス・バイマン(WBA)
25 マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)
オーストリアは3大会連続で出場権を獲得しており、グループリーグではフランス、ポーランド、オランダと対戦する。
以下、オーストリア代表メンバー
▽GK
1 ハインツ・リンドナー(サン・ジロワーズ)
13 ニクラス・ヘドル(ラピッド・ウィーン)
▽DF
2 マキシミリアン・ベーバー(ボルシアMG)
3 ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト)
4 ケビン・ダンソ(RCランス)
5 シュテファン・ポッシュ(ボローニャ)
14 レオポルト・ケルフェルト(ラピッド・ウィーン)
15 フィリップ・ラインハート
16 フィリップ・エムウェネ(マインツ)
21 フラビウス・ダニリウク(ザルツブルク)
▽MF
6 ニコラス・ザイボルト(ライプツィヒ)
8 アレクサンダー・プラス(ラピッド・ウィーン)
9 マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
10 フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム)
17 フロリアン・カインツ(ケルン)
18 ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
19 クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
20 コンラッド・ライマー(バイエルン)
22 マティアス・ザイドル(ラピッド・ウィーン)
23 パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
26 マルコ・グリュル(ラピッド・ウィーン)
▽FW
7 マルコ・アルナウトビッチ(インテル)
11 ミヒャエル・グレゴリッチュ(フライブルク)
24 アンドレアス・バイマン(WBA)
25 マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)