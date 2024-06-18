　オーストリアサッカー協会(OFB)は今月、EURO2024に臨むオーストリア代表メンバーを発表した。DFダビド・アラバは怪我で間に合わなかったものの、ラルフ・ラングニック監督のもとでスタッフとして参加する。

　オーストリアは3大会連続で出場権を獲得しており、グループリーグではフランス、ポーランド、オランダと対戦する。

以下、オーストリア代表メンバー

▽GK

1 ハインツ・リンドナー(サン・ジロワーズ)

12 パトリック・ペンツ(ブレンビー)

13 ニクラス・ヘドル(ラピッド・ウィーン)

▽DF

2 マキシミリアン・ベーバー(ボルシアMG)

3 ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト)

4 ケビン・ダンソ(RCランス)

5 シュテファン・ポッシュ(ボローニャ)

14 レオポルト・ケルフェルト(ラピッド・ウィーン)

15 フィリップ・ラインハート

16 フィリップ・エムウェネ(マインツ)

21 フラビウス・ダニリウク(ザルツブルク)

▽MF

6 ニコラス・ザイボルト(ライプツィヒ)

8 アレクサンダー・プラス(ラピッド・ウィーン)

9 マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)

10 フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム)

17 フロリアン・カインツ(ケルン)

18 ロマーノ・シュミット(ブレーメン)

19 クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)

20 コンラッド・ライマー(バイエルン)

22 マティアス・ザイドル(ラピッド・ウィーン)

23 パトリック・ビマー(ボルフスブルク)

26 マルコ・グリュル(ラピッド・ウィーン)

▽FW

7 マルコ・アルナウトビッチ(インテル)

11 ミヒャエル・グレゴリッチュ(フライブルク)

24 アンドレアス・バイマン(WBA)

25 マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)