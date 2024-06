台湾漁師網バッグがもらえる！ホテルメトロポリタン プレミア 台北「プレゼントキャンペーン｣

ホテルメトロポリタン プレミア 台北はJRホテルメンバーズにプレゼントキャンペーンを実施中です。

ホテルメトロポリタン プレミア 台北「台湾漁師網バッグ」プレゼントキャンペーン

ホテル名:ホテルメトロポリタン プレミア 台北

(中国語名:JR東日本大飯店 台北)

所在地 :104107 台湾台北市中山区南京東路三段133号

(MRT「南京復興駅」2番出口正面徒歩1分)

客室数 :288室(上層4フロア エグゼクティブフロア)

付帯施設:エグゼクティブラウンジ、オールデイダイニング、日本料理、

中華料理、バー、シガーバー、ロビーラウンジ、

パティスリー、プール、ジム、スパ、宴会場、駐車場

JRホテルメンバーズ公式サイトまたは公式アプリから当ホテルを予約いただき、6月1日から10月31日にご宿泊いただいた方に「台湾漁師網バッグ」を1部屋につき1つプレゼントします。

キャンペーン詳細:

https://taipei.hotel-metropolitan.com/ja/whatsnew/jrhmstay.html

JR東日本グループ初の海外ホテル - ホテルメトロポリタン プレミア 台北

ホテルメトロポリタン プレミア 台北は、JR東日本グループ初の海外ホテルとして2021年にオープンしました。

台北市の中心に位置し、台北松山国際空港から車でわずか10分、MRT南京復興駅からも徒歩1分と絶好のロケーションにあります。

当ホテルは全288室の客室とオールデイダイニング「ブリリアント」、中国料理「凱華樓」、日本料理「はや瀬」、ロビーラウンジ「プラットフォーム」、パティスリー、バーなど7つの個性的な飲食施設とバンケットルームを備えています。

このほか、9階にはスポーツジム、室内温水プール、サウナがあり、ご宿泊のお客さまは無料(要予約)で利用できます。

デラックスプレミアツイン43m2

デラックスツイン36〜39m2

■台湾らしさ満載の実用的な手提げバッグ「台湾漁師網バッグ」

「台湾漁師網バッグ」は、台湾の伝統的なアイテムであり、日本人観光客にも大人気です。

伝統的な漁師網バッグは三角形のイグサを使って手編みで作られていましたが、1950年代以降、繰り返し使用でき、防水で摩擦にも強いナイロン製の物が作られるようになりました。

赤・緑・青のカラフルな3色の縞模様が特徴です。

エコバッグとしてお買い物や旅行のお供にぜひご活用ください。

温水室内プールは全天候型

■JRホテルメンバーズ公式サイトまたは公式アプリからの予約でプレゼントを贈呈

JRホテルメンバーズ公式サイトまたは公式アプリから同ホテルを予約し、キャンペーン期間中にご宿泊いただいた方に「台湾漁師網バッグ」(1部屋1つ)を無料でプレゼントします。

ご滞在中の思い出作りにご活用いただき、皆様のご旅行がより素晴らしい体験となるよう、チェックインの際にフロントスタッフが直接お渡しします。

JRホテルメンバーズ公式サイトまたは公式アプリからの予約でプレゼントを贈呈

【キャンペーン詳細】

◎キャンペーン対象:2024年6月1日から10月31日までにチェックインされる方

◎予約方法 :JRホテルメンバーズ公式サイト・公式アプリ

https://reurl.cc/OMm2Av

公式アプリダウンロードURL

https://www.jrhotel-m.jp/app/

(このサイトで予約いただける全ての宿泊プランが対象です。)

◎受け取り方法 :チェックイン時にフロントでお受け取りください。

(1部屋1つ)

