オリジナル曲「LOVE VIVA OKINAWA」リリース！Churasun6 Okinawa

Churasun6 Okinawa

ブルームが運営する新世代エンタメスポット「Churasun6 Okinawa」が2024年5月30日、グランドオープンを迎えました。

国内最大級の大型店舗、最新鋭の音響照明設備、美女ダンサー50名をそろえ、早くも沖縄の新世代エンタメ観光スポットとして注目を集めています。

そんな「Churasun6 Okinawa」が次に仕掛けてきたのが、オリジナル楽曲「LOVE VIVA OKINAWA」の配信。

ミュージカル映画「ヘアスプレー」の代表曲「You can’t stop the beat」のメロディーに沖縄の良さをぎっしり詰め込んだオリジナル歌詞を乗せ、聴く人を沖縄へ駆り立てるアレンジとなっています。

リリース第1弾となるこちらの楽曲は、6月12日よりiTunesやSpotifyなどで配信予定になります。

また、こちら楽曲、店舗ではショータイムのフィナーレを飾る演目としても使用されており、「Churasun6 Okinawa」の感動没入型ショータイムを締めくくる代表曲となっています。

