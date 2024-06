【レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー】7月4日 発売予定価格:12,980円

レゴジャパンは、ブロックトイ「レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー」を7月4日に発売する。価格は12,980円。

本製品は、タカラトミーの変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」シリーズより、正義の組織・オートボットの戦士「バンブルビー」を、同社の没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズで商品化したもの。

2022年に販売した「レゴ(R)オプティマスプライム」と同様のスケールを保ちながら象徴的なオートボットであるバンブルビーを組み立てることが可能で、2つのキャラクターを通して壮大な戦いや冒険も再現することができるほか、ロボットモードとビークルモードをシームレスに切り替えられることが大きな特徴となっている。

「レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー」

サイズ(完成時):高さ 約250mm × 幅 約80mm × 奥行 約110mm ピース数:950個 対象年齢:18歳以上

