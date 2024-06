〈食べログ3.5以下のうまい店〉週2回・2時間のみ営業。京都三条のレトロな鉄板焼き店は、粋な大人たちが集まる人気店だった！

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は山本憲資さんに、入れるだけでレアな人気鉄板焼き店を教えてもらった。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

仁王門通にあるレトロな一軒

京阪三条駅ほど近く。仁王門通にひときわ賑わう、レトロな雰囲気が漂う一軒がある。独特の風情に、旅行中の日本人や外国人観光客も「ここはなんだ?」といったん足を止め、中を覗き込むことも。ここは鉄板焼き屋「ニューオーモン」だ。

古い民家に集まる人々

店主は前田隆汎(たかひろ)さん。近くで骨董屋「アンティークベル」、飲食店「にこみ鈴や」を経営している人物だ。2020年7月に「ニューオーモン」を開店し、その理由を「友達が鉄板を貸してくれることになり『じゃりン子チエ』みたいな店をやってみようと思って」と話す。ちなみに、店名については「壁の絵と一緒に描かれていた『ニューオーモン』が気に入って、そのまま店名にしました」とのこと。

店内に描かれた絵

店主の前田隆汎さん

まず営業スタイルがユニークだ。営業日はたいてい週に2日。17時に開店し、18時半にはラストオーダーとなる。19時閉店の2時間のみの営業だ。「子供をお風呂に入れないとあかんから」と前田さん。営業日はインスタで告知され、開店と同時に満席になることも多く、「今日は入れてラッキーでした」と話す東京からの人も。“この空間に居られる”ことがもうレアなのだ。

鉄板の周りで立ち飲み

山本さん

京都で週2の夕方2時間しか営業しない幻の店があると聞いて、興味をもって訪問しました。

開店してからの空気感も独特。スタンディングで鉄板の周りを陣取る人、丸いちゃぶ台が置かれた小上がりに座る人……みんなが思い思いの場所で、自らビールやワインを取って開け、飲み始める。そろそろ、といった感になった時に、前田さんが鉄板に向かう。特にメニューはなく、「その日の感じで作ってます。できたらやったことのないものをやりたい」と。定番のホルモン焼き以外は新作メニュー目白押しの日も。客はみんな飲みながら、鉄板前でコテを操る前田さんの動きに注目している。料理ができた時の、「これ食べたい人?」との前田さんの言葉にお客さんが手を挙げ、各人の小皿に料理が分けられていく。

焼きあがったら、料理は欲しい人へ分配される

山本さん

大人で鉄板を囲んで夕方から飲みながら楽しめる、もう最高としか言いようがありません。

いただけるお料理はこちら!

スタートは定番のホルモン焼きから。豚と牛の6種類のホルモンと玉ねぎをニンニクオイルで焼いていく。味付けは友人手製のソースと料理家の小平泰子さんが炊いた実山椒。

「ホルモン焼き」300円(今回、1人分として出された量)

山本さん

焼きたてを勢いよく、いただくのがおすすめ!

次は、滋賀・信楽「秋田かしわ店」の鶏のもも肉。塩焼きした後、ジャガイモ、オレガノを加えて混ぜ合わせ、最後にホタテ、黒コショウを加えてさらに炒める。ジャガイモのねっとり感がソースとなり、一体感を生む。「ワインがめっちゃ欲しくなります」との声が聞かれた。

「鶏肉のトスカーナ風」300円

ラムの肩肉はマッシュルームやマイタケと炒めて醤油で味付け。それをバゲットにのせて、ブルーチーズをのせ、バーナーで炙った。

「バゲットで出したラム肉とゴルゴンゾーラ」300円

山本さん

僕が行った時はラーメン二郎の具風の炒め物をロールパンに挟んだメニューが出たのですが、抜群のおいしさでした。

最後は、昨日スーパーで発見したという、ブタメン焼そばを使って。豚コマとトマトをよだれ鶏のタレで炒め、紅ショウガ、木の芽、太白ゴマ油を合わせ、焼きそばの上にトッピングした。

「豚コマとトマト、木の芽、ブタメン焼きそば」600円

山本さん

僕はペヤングカスタム焼きそばをいただきました。銘柄は都度変わるらしいのですが、カップ麺のカスタムシメ麺がまたおいしいです。

お酒はセルフでも可、ビール(500円)とハイリキ(500円)がボトルでスタンバイ。ワインはナチュールがボトル(4,500円〜)で味わえる。

店にある冷蔵庫から、好みのワインを選んで

料理はメニュー名もレシピも決まっておらず、その場のアレンジ満載ながら、「多少雑多に味付けしても素材がいいからおいしい」「前田さんは酒飲みの気持ちがわかるから、アテには最高!」「鍋物に近い、どんどんおいしくなってくる」と好評。「この楽しい適当こそが、“ニューオーモンの真髄”」とのことだ。

店主のその日次第で、料理が仕上がっていく

店主と鉄板を囲み、人がつながる

お客さんも、この日は、東京から出張の人、人形職人、旅館経営のご夫婦、学生など、さまざまながら、前田さんと鉄板を中心に会話を交わし、どんどんつながっていく。前田さんに次の展開を問えば、「次はもっと新しい物件でやってみたいかな。ニューニューオーモンやね!」と笑った。

店主の人柄がこの店の看板

山本さん

居心地のよさとパンチが共存しているご主人のキャラ。そして圧倒的にリーズナブルなところが魅力です!

<店舗情報>◆ニューオーモン住所 : 京都府京都市左京区和国町370TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込。

撮影:福森公博

文:木佐貫久代

