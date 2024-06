RYUKYU-MONOは、2024年6月29日(土)那覇市第一牧志公設市場にて、出前館創業者 花蜜 幸伸氏をゲストに招き、「PEACE 乾杯! インターナショナル寿司作りイベント」を開催します。

PEACE 乾杯! インターナショナル寿司作りイベント

花蜜氏イベント 縦型広告1

■イベントスケジュール・概要■

開催日:6月29日(土)

会場 :那覇 牧志公設市場 3階(調理体験室・多目的室)

所在地:沖縄県那覇市松尾2-10-1

<スケジュール>

18:30〜 開場

19:00〜19:30 寿司握り体験

和食料理人原先生に寿司の握り方を学び

ご自分で食べる寿司を握っていただきます。

沖縄の鮮魚を中心に8貫。

19:30〜20:00 出前館創業者 花蜜氏

トーク&乾杯

花蜜氏の出前館創業等のエピソードとPEACE乾杯について

想いと「PEACE」ご発声

(Live配信)

20:00〜21:30 会食

★イベント時間中、フリードリンク

フリー名刺交換でBUSINESS MATCHING!

※本イベントは、株式会社RYUKYU-MONOが海外インバウンドを中心に、那覇市第一牧志公設市場で寿司作り体験イベントをデイリーで開催しているイベントに+αして、花蜜 幸伸氏のトーク&PEACE乾杯、及び参加者様の(ビジネス等)マッチングを企画したイベントとなっており、沖縄県内、県外、海外の方に広く参加いただきたいイベントとなっています。

※英語、中国語の通訳もいますので安心してコミュニケーションできます。

料金に含まれるもの

・寿司8貫、味噌汁、スナック

・ビール、日本酒、泡盛、白ワイン、スパークリング

・酒豪伝説

【PEACE乾杯とは】

乾杯の言葉を平和=PEACEと言い換えて世界中に広げること。

花蜜氏の発案。

【GUEST SPEAKER 花蜜 幸伸】

1999年夢の街創造委員会株式会社(現社名:株式会社出前館)を創業。

2013年特別顧問として株式会社出前館に復帰。

その後、出前館株価大暴落事件により、金融商品取引法違反の容疑がかかりすべてを失う。

借金10億円を抱えるなか、犬猫の殺処分ゼロの実現を目指す保護施設「ペットの里」を全精力を傾注して運営。

乾杯の言葉を「PEACE」に変える活動を全世界に向けて始動。

【寿司握り講師 原 透悦】

東京で割烹、寿司店、麻布十番で焼き鳥店を開業。

現在、沖縄では稀有な和食出張料理人。

沖縄県産の魚や野菜を取り入れ滋味深い料理を提供している。

【特別協賛・ブース出店】

本イベントには、下記企業様にブース出店いただき、沖縄の鮮魚を使った寿司に加えて、沖縄の健康サプリや泡盛で沖縄らしい飲食を楽しめます。

『お酒と一緒に飲んで健康を創る自然素材100%のサプリ/琉球 酒豪伝説』(有限会社沖縄長生薬草本社・有限会社シモジ)

『泡盛 まさひろ、島唄で有名な泡盛メーカー』(まさひろ酒造株式会社)

【チケット購入】

株式会社RYUKYU-MONO HP:

https://www.ryukyu-mono.com/

HP価格 : 大人1名:10,000円

※他、海外インバウンド向けに、トリップアドバイザー、GET YOUR GUIDE、kkdayにて販売。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 出前館創業者花蜜 幸伸登場!PEACE 乾杯! インターナショナル寿司作りイベント appeared first on Dtimes.