世界で一番子どもの命を救うコスプレサミットへ！マルタコスプレサミット

マルタ共和国が舞台となり、世界初の子ども支援イベント「マルタコスプレサミット」が開催されます。

マルタコスプレサミット

開催日時:2024年6月28日(金)9:30〜22:00(マルタ現地時間)

29日(土)11:00〜20:00(マルタ現地時間)

会場 :マルタ共和国 屋内会場 グランド ホテル エクセシオール(バレッタ)

Event Overview

Date: June 28, 2024 (Friday) 9:30 AM to 10:00 PM (Local Time in Malta)

June 29, 2024 (Saturday) 11:00 AM to 8:00 PM (Local Time in Malta)

Venue:

Grand Hotel Excelsior (Valletta)Malta Republic, Indoor Venue

マルタ共和国が舞台となり、世界初の子ども支援イベント「マルタコスプレサミット」が開催されます。

本イベントは、G7公式雑誌でも取り上げられた世界的な子ども支援組織である「世界光プロジェクト」と、各国政府と連携して設立されるマルタサンタギフトファンデーションが主催して行われます。

日本の皇室関係者をはじめ、世界各国の王族やマルタの政府関係者を含む主要人物が一堂に会し、子どもの医療支援に向けた革新的な取り組みが行われます。

(Set in the Republic of Malta, the world’s first child support event, the “Malta Cosplay Summit,” will be held. This event is organized by the “World HIKARI Project O,C.” a global child support organization featured in the G7 official magazine, and The Santa Gift Malta International Charity Foundation, established in collaboration with governments around the world. Key figures, including members of the Japanese imperial family, royal families from around the world, and officials from Malta’s government, will gather to engage in innovative initiatives for children’s medical support.)

Santa Gift Malta International Charity Foundation

Vma plus株式会社

AST KIDs

■メタバースとリアルの融合と、継続的な支援体制の確立

マルタコスプレサミットは、物理的な会場とメタバース空間の両方で開催され、参加者が子どもの医療支援に貢献しながら楽しむことができます。

このイベントは、チケット料金が子どもたちの医療ニーズをサポートすることで、世界中のコスプレ愛好家が子どもたちを支援し、メタバースの力により、障害のある子どもたちや病室にいる子どもたちもイベントに参加できるようになります。

さらに、オンラインサロンを通じた「里親制度」の設立による継続的な医療支援の取り組みが新たに創設されました。

現実世界だと問題となりやすい言語の壁を、リアル翻訳システムの力で乗り越えることが可能となったことで、世界中で友情を育む画期的な取り組みが実現しました。

(The Malta Cosplay Summit integrates both the Metaverse and reality, allowing participants to contribute to children’s medical support while enjoying themselves. The event, held in Malta physically and in the Metaverse simultaneously, facilitates global participation, with ticket fees aiding children’s medical needs. Supporters can engage in real-time, enabling disabled children and those in hospitals to participate, fostering a sense of global unity.

A continuous support system, including a “foster parent system” with popular cosplayers, is established, offering ongoing medical aid. The Metaverse allows friendship-building and transcends language barriers through real-time translation.)

■異文化交流を、子どもたちの未来を守るために活用する!

このコスプレサミットは、日本のアニメカルチャーを通じて国境を越えた友情を育み、「世界で一番子どもの命を救うコスプレサミット」となるべく大きな一歩を踏み出します。

かつて、40年にわたる冷戦の終わりを告げたマルタ会談が行われたマルタ共和国での開催を通じて、国際的な連携が強化され、子どもたちへの世界的な支援が展開されることが期待されます。

また、今回のイベントには能登半島地震で被害を受けた輪島市への支援ブースも設置されます。

本会場では輪島塗をはじめとする伝統工芸の作品も展示され、その売り上げの一部は輪島市への支援となることが決定されています。

志のある協力者。

支援の輪が広がる。

世界光プロジェクトが協力して設立される子ども達のための財団、サンタギフト・マルタ国際慈善財団は、子どもたちが経済的な問題であきらめることなく、夢に挑戦する機会を創出していきます。

(Dedicated Collaborators. Expanding the Circle of Support.

The Santa Gift Malta International Charity Foundation, established with the cooperation of the World HIKARI Project O,C. for children, will create opportunities for children to pursue their dreams without giving up due to economic issues.)

わずか12歳でカンヌ国際映画祭のレッドカーペットを歩いた少年、日本のギフテッドが集まるグループAST KIDs(アストキッズ)の創始者であるレア君が本財団のアンバサダーに就任しました。

それにより、世界各国の王族関係者が続々と支援を表明しています。

また、子ども達への医療支援・自立支援を目的に、日本国内外で活躍する志のある経営者が集まり、マルタコスプレサミット実行委員会が設立されました。

コスプレ業界からは、「コスプレ文化を世界へ」を合言葉に、1,500名以上のコスプレイヤーが登録するコスプレ専門会社を業界初として立ち上げた株式会社ONIGIRI Plusの雅南ユイ社長も精力的に協力を行ってくれています。

ユイ社長は自身のコスプレ経験を生かし、「引きこもりからの脱却を助けてくれた業界に恩返しがしたい、皆が輝けるきっかけ作りをしたい!」という思いから始めました。

その活動が、今ではハリウッドや数万人を動員する世界的なイベントプロデュースを任されるまでに急成長しています。

コスプレを通じて、世界を繋ぐ橋渡しや課題解決を行うことを目標としているユイ社長は、コスプレイヤーが自分の趣味だけで終わらず、病気の子ども達を元気づけられる存在になってくれたらと願っています。

また、数十年にわたり子ども支援を続けるプリンセス天功さんが子どもの人権大使に就任。

あの人気アニメ・ガンダムや進撃の巨人の挿入歌を歌っているcyuaさんや、ソプラノ歌手として活躍する永井寿枝さん、QUEEN OF JAPANに選ばれた関口理沙さん、NHK BSプレミアム「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」にメインキャストとして出演し今後の活躍が期待されているタレントである吉田葵君、「創聖のアクエリオン」などの代表曲で国内外から知られる「bless4」によるアニソンライブ、福島県白河市のご当地ヒーロー ダルライザーも協力してステージパフォーマンスを披露してくれます。

(Rea, the founder of AST KIDs, a group of gifted children from Japan, who walked the red carpet at the Cannes International Film Festival at just 12 years old, has been appointed as an ambassador for this foundation.

His appointment as an ambassador has led to royal families from various countries expressing their support for this foundation.

President Yui of ONIGIRI Plus Co., Ltd., who launched the first cosplay-specialized company with over 1,500 registered cosplayers, actively supports this initiative.)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界で一番子どもの命を救うコスプレサミットへ!マルタコスプレサミット appeared first on Dtimes.