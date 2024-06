バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」

そんな「Q posket stories」シリーズにディズニー映画『塔の上のラプンツェル』より「ラプンツェル」のフィギュアが登場します☆

バンプレスト「Q posket stories Disney Characters -Rapunzel-」

登場時期:2024年6月11日(火)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約8cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002108/

フィギュアと小物を組み合わせて、“物語”の世界観を1体にぎゅっとつめこんだフィギュアシリーズ「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」

そんな「Q posket stories(キューポスケット ストーリーズ)」に、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」のフィギュアが登場します。

特徴的な長く美しい髪を持ち上げた「ラプンツェル」を立体化。

ひらりとなびくミドル丈のドレスに躍動感を感じます。

付属のエフェクトパーツでは舞い上がるランタンと魔法の花を表現し、ストーリー性を広げてくれます。

また、薄紫色の台座がついているのでコレクションにもぴったり。

ゴールドのカラーにキラリと輝く太陽のマークもポイントです。

物語のキーアイテム、ランタンと魔法の花のエフェクトパーツで世界観が広がるフィギュア。

バンプレスト「Q posket stories Disney Characters -Rapunzel-」は、2024年6月11日(火)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

