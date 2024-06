プロテイン3kgをプレゼント！F&W｢フードロス対策キャンペーン｣

F&W(Focus and Win)は、F&W公式ショップにて、フードロス対策キャンペーンを2024年6月30日23:59分注文確定分まで実施しています。

F&W「フードロス対策キャンペーン」

フードロス対策キャンペーンとしまして、F&Wの公式サイトで購入金額が税込5,000円以上の場合、濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味3kgが1つ無料となります。

濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味3kgをカート内に入れていただくと自動で0円と表示されます。

濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味3kg

(実施期間:2024年6月12日〜2024年6月30日23:59分注文確定分まで)

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

F&W公式サイト:

https://fandw.jp/

■フードロス対策キャンペーンについて

F&W公式サイトでの購入金額が税込5,000円以上のお客様がお買い物カートに濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味3kgを追加で入れていただくだけで、当該商品の金額が無料となります。

【応募時の注意点】

税込で5,000円以上でないとキャンペーン対象外となります。

必ずカートに該当商品が入っているか、0円と表示されているかのご確認をお願いします。

