4種類の新色予約スタート！長谷川工業「デザイン脚立lucano」

長谷川工業「デザイン脚立lucano」

長谷川工業は、世界屈指のデザインアワードを受賞しているデザイン脚立lucanoシリーズから、新色、全4色のラインナップを2024年6月28日(金)に発売するにあたり、先行予約販売を2024年6月12日(水)より特設サイト・公式オンラインストアにて開始。

左から、マスタードイエロー/ダスティミント/クリスタルグレー/ピーチブラウン

公式オンラインストア:

https://hasegawa-online.jp/

■商品概要

製品の特長として、工業製品らしさを無くすために外側からビスの見えないシンプルなデザインであること。

さらに、片手で簡単に折りたため、指ばさみの心配がないワンタッチバーが付くほか、閉脚した状態でも自立機能をもつので置き場所を選ばない、デザイン性と機能を掛け合わせた脚立です。

今回、既存色(ホワイト・ブラック)に加え、より空間に調和し、日々の生活に彩りを与えてくれるカラーとして、

マスタードイエロー、ダスティミント、クリスタルグレー、ピーチブラウンの4色を追加しました。

■製品ラインナップ

新色カラー:マスタードイエロー、ダスティミント、

クリスタルグレー、ピーチブラウン

【1-step(1段)】

1-step(1段) ダスティミント

設置寸法:W39/H24/D33cm

収納寸法:W39/H28/D16cm

質量 :1.7kg

価格 :11,000円(税込)

【2-step(2段)】

2-step(2段) マスタードイエロー

設置寸法:W48×H56×D57cm

収納寸法:W48×H62×D16cm

重量 :3.2kg

価格 :16,500円(税込)

【3-step(3段)】

3-step(3段) ピーチブラウン

設置寸法:W53/H122(天板高さ79)/D74cm ※天板高さ

収納寸法:W53/H133/D16cm

質量 :5.2kg

価格 :24,200円(税込)

【共通スペック】

最大使用質量:100kg

材質 :アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂材質

■予約販売について

予約販売期間:2024年6月12日(水)〜2024年6月27日(木)

発売日 :2024年6月28日(金)

■生産工場

中国・東莞工場、ベトナム・ダナン工場

