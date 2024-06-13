10-FEETが7月3日、21枚目のシングル「helm’N bass」をリリースする。これに先駆けて同シングル2曲目に収録される“2024 ABCプロ野球テーマソング”「gg燦然」が6月14日深夜0時に先行配信となる。「gg燦然」ミュージックビデオが明日6月14日夜8時にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。そのティザー映像がプレミア公開予告編として公開されている。

■デジタルシングル「gg燦然」先行配信

2024年6月14日(金) 0:00〜 配信開始

配信リンク：https://lnk.to/10feet_gg

iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて

※当URLは6月14日(金)深夜0時より有効

※2024 ABCプロ野球テーマソング



2024年6月14日(金) 0:00〜 配信開始配信リンク：https://lnk.to/10feet_ggiTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて※当URLは6月14日(金)深夜0時より有効※2024 ABCプロ野球テーマソング

■21stシングル「helm’N bass」



2024年7月3日(水)発売

予約リンク：https://lnk.to/10feet_0703

【初回生産限定盤(CD＋DVD)】UPCH-89567 \2,000＋税

【通常盤(CDのみ)】UPCH-80609 \1,100＋税



▼CD全3曲収録 (初回生産限定盤／通常盤共通)

1. helm’N bass

※アサヒスーパードライ × 3x3.EXE PREMIER 応援ソング

2. gg燦然

※2024 ABCプロ野球テーマソング

3. Re方程式

※TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌



▼DVD (初回生産限定盤のみ)

＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞

・DAY1：ハローフィクサー / VIBES BY VIBES / 蜃気楼 ＋オフショット映像

・DAY2：深海魚 / 第ゼロ感 / CHERRY BLOSSOM ＋オフショット映像







▼CDショップ別購入者先着特典

・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：クリアファイル(A5サイズ)

・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)

・セブンネット：アクリルチャームミニキーホルダー

・楽天：缶バッジ

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート

・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード

2024年7月3日(水)発売予約リンク：https://lnk.to/10feet_0703【初回生産限定盤(CD＋DVD)】UPCH-89567 \2,000＋税【通常盤(CDのみ)】UPCH-80609 \1,100＋税▼CD全3曲収録 (初回生産限定盤／通常盤共通)1. helm’N bass※アサヒスーパードライ × 3x3.EXE PREMIER 応援ソング2. gg燦然※2024 ABCプロ野球テーマソング3. Re方程式※TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌▼DVD (初回生産限定盤のみ)＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞・DAY1：ハローフィクサー / VIBES BY VIBES / 蜃気楼 ＋オフショット映像・DAY2：深海魚 / 第ゼロ感 / CHERRY BLOSSOM ＋オフショット映像▼CDショップ別購入者先着特典・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：クリアファイル(A5サイズ)・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)・セブンネット：アクリルチャームミニキーホルダー・楽天：缶バッジ・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード

■＜10-FEET “helm’N bass” ONE-MAN TOUR 2024-2025＞

10月05日(土) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

開場17:00/開演18:00

指定席\6,380(税込)

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

10月12日(土) 愛媛・松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール

開場17:00/開演18:00

1F 自由／2F 指定\6,380(税込)

（問）DUKE松山 089-947-3535

10月18日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

開場18:00/開演19:00

指定席 \6,380(税込)

（問）FOB新潟 025-229-5000

10月23日(水) 岡山・岡山創造劇場ハレノワ 大劇場

開場18:00/開演19:00

指定席 \6,380(税込)

（問）夢番地岡山 086-231-3531

10月28日(月) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

開場18:00/開演19:00

指定席 \6,380(税込)

（問）シグナス 028-637-9999

11月02日(土) 富山・クロスランドおやべ

開場17:00/開演18:00

1F 自由／2F 3F 指定 \5,280(税込)

（問）FOB金沢 076-232-2424

11月07日(木) 京都・京都KBSホール

開場18:00/開演19:00

全自由 \5,280(税込)

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

11月12日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

11月17日(日) 宮城・仙台GIGS

開場17:00/開演18:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）G/i/P 0570-01-9999

11月22日(金) 北海道・Zepp Sapporo

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）SMASH EAST 011-261-5569

11月27日(水) 福岡・Zepp Fukuoka

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950 (税込)

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

12月18日(水) 東京・Zepp Haneda

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼2025年

1月06日(月) 愛知・Zepp Nagoya

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）JAILHOUSE 052-936-6041

1月15日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

開場18:00/開演19:00

1F 自由／2F 指定 \4,950(税込)

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

10月05日(土) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール開場17:00/開演18:00指定席\6,380(税込)（問）キョードー西日本 0570-09-242410月12日(土) 愛媛・松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール開場17:00/開演18:001F 自由／2F 指定\6,380(税込)（問）DUKE松山 089-947-353510月18日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール開場18:00/開演19:00指定席 \6,380(税込)（問）FOB新潟 025-229-500010月23日(水) 岡山・岡山創造劇場ハレノワ 大劇場開場18:00/開演19:00指定席 \6,380(税込)（問）夢番地岡山 086-231-353110月28日(月) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール開場18:00/開演19:00指定席 \6,380(税込)（問）シグナス 028-637-999911月02日(土) 富山・クロスランドおやべ開場17:00/開演18:001F 自由／2F 3F 指定 \5,280(税込)（問）FOB金沢 076-232-242411月07日(木) 京都・京都KBSホール開場18:00/開演19:00全自由 \5,280(税込)（問）サウンドクリエーター 06-6357-440011月12日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）SOGO TOKYO 03-3405-999911月17日(日) 宮城・仙台GIGS開場17:00/開演18:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）G/i/P 0570-01-999911月22日(金) 北海道・Zepp Sapporo開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）SMASH EAST 011-261-556911月27日(水) 福岡・Zepp Fukuoka開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950 (税込)（問）キョードー西日本 0570-09-242412月18日(水) 東京・Zepp Haneda開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999▼2025年1月06日(月) 愛知・Zepp Nagoya開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）JAILHOUSE 052-936-60411月15日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside開場18:00/開演19:001F 自由／2F 指定 \4,950(税込)（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

■WOWOW『10-FEETスペシャル』6月＆7月放送および配信予定

▼『10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜』

6月30日(日)午後9:00

※放送配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり

収録日：2024年5月19日(日)

収録場所：神奈川・横浜アリーナ



▼10-FEET Music Video Collection

7月30日(火)午後11:00

※10-FEETの楽曲の歴史を映像でプレイバック。20年以上の歴史の中で積み上げてきた彼らのミュージックビデオから、メンバーが厳選した作品を一気にお届け。

▼『10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜』6月30日(日)午後9:00※放送配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり収録日：2024年5月19日(日)収録場所：神奈川・横浜アリーナ▼10-FEET Music Video Collection7月30日(火)午後11:00※10-FEETの楽曲の歴史を映像でプレイバック。20年以上の歴史の中で積み上げてきた彼らのミュージックビデオから、メンバーが厳選した作品を一気にお届け。

■＜京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

open9:30 / start11:00

〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1



▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順

【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH

【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER

▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順

【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY

【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY

※10-FEETは2⽇間とも出演



【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう

京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)



▼チケット

・通常札：2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)

・童札(わらべふだ)：2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)

※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。

（問）公演：サウンドクリエーター 06-6357-4400

（問）チケット：https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact

7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)▼チケット・通常札：2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ)：2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。（問）公演：サウンドクリエーター 06-6357-4400（問）チケット：https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact

■京都⼤作戦会員『はんなり会』

・はんなり会の会員コースは年額・⽉額・無料会員の3種類があり、年額会員は＜京都⼤作戦2024＞来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」の利⽤などのサービスを受けることができる。

・はんなり会プラス限定の「写絵 -MOVIE」では、出演アーティスト発表に先駆けて、⼀⾜早く解禁してしまう「フライング通信」も配信されている。

・会員コンテンツや＜京都⼤作戦2024＞来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。

・はんなり会の会員コースは年額・⽉額・無料会員の3種類があり、年額会員は＜京都⼤作戦2024＞来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」の利⽤などのサービスを受けることができる。・はんなり会プラス限定の「写絵 -MOVIE」では、出演アーティスト発表に先駆けて、⼀⾜早く解禁してしまう「フライング通信」も配信されている。・会員コンテンツや＜京都⼤作戦2024＞来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。

関連リンク

◆10-FEET オフィシャルサイト

◆10-FEET オフィシャルTwitter

◆10-FEET オフィシャルYouTubeチャンネル

◆WOWOW 10-FEET特集ページ

◆＜京都大作戦＞オフィシャルサイト

◆＜京都大作戦＞オフィシャルX (旧Twitter)

◆＜京都大作戦＞オフィシャルInstagram

◆＜京都大作戦＞オフィシャルLINE

◆＜京都大作戦＞はんなり会 会員サイト

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「gg燦然」は、今シーズン「A.R.E. GOES ON」のスローガンを掲げ連覇に向けて戦う阪神タイガースを、“虎バン主義。”のABCと共に盛り上げるべく書き下ろされた楽曲だ。これまで、ABCラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』やABCテレビ『スーパーベースボール 虎バン主義。』内ではヘヴィオンエアされてきた楽曲の全貌が遂に明らかになる。シングル「helm’N bass」は同曲ほか、タイトル曲で“アサヒスーパードライ×3x3.EXE PREMIER 応援ソング”の「helm’N bass」、2023年10月期の“TBS系金曜ドラマ『フェルマーの料理』主題歌”「Re方程式」の全3曲を収録。シングルの初回生産限定盤に付属する特典DVDには、主催フェス＜京都大作戦2023〜今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！〜＞から6曲のライブ映像と2日間のオフショット映像が収録される予定だ。また、CDの初回プレス分にのみ、10月から開催される＜10-FEET “helm’N bass” ONE-MAN TOUR 2024-2025＞ツアーのCD封入抽選先行に申し込みができるシリアルコードが封入される。