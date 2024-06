雲云テクノロジーは、CuboAi スマートベビーモニターと、スマートベビーモニターと連動し赤ちゃんの微動を検知するベビーセンサーパッドを同梱したCuboAi 赤ちゃんねんね見守りセットを販売中です。

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

雲云テクノロジーは、CuboAi スマートベビーモニターと、スマートベビーモニターと連動し赤ちゃんの微動を検知するベビーセンサーパッドを同梱したCuboAi 赤ちゃんねんね見守りセットを販売中!

販売強化の一環として『お友達紹介特典2倍キャンペーン』を7月末日まで実施します。

梅雨のジメジメした日も、急な猛暑日も、温度&湿度センサーを搭載し赤ちゃんの睡眠環境をしっかり見守ることができます。

<お友達紹介特典2倍キャンペーン>

https://bit.ly/3KC4tFJ

■ユーザーに人気の機能を紹介!

20万人以上(2024年同社調べ)のママパパに愛用されるCuboAi スマートベビーモニターは、「顔認識カバー防止&寝返り検出アラート」「高精度ナイトビジョン」「泣き声検知」「自動フォトキャプチャ」など多彩な機能を持っています。

●顔認識カバー防止&寝返り検出

赤ちゃんの顔が何かで覆われた場合に警告、寝返りのうつ伏せ状態を検出します

●泣き声検知

赤ちゃんが泣き始めるとすぐに通知します

●高精度ナイトビジョン

暗い夜間も高精細でくっきりとしたモノクロHD映像で記録します

●自動フォトキャプチャ

赤ちゃんの寝返りやキック、頭を動かしたり、手や足をくわえたりする大きな動作、カメラレンズを見つめたり、泣いたり笑ったりするかわいい表情を逃さず自動撮影します

●温度&湿度センサー

赤ちゃんの睡眠環境の気温と湿度を見守り、小児科医推奨の温湿度帯を外れた暑さや寒さ、湿気や乾燥を通知します

●睡眠分析

赤ちゃんの睡眠パターンを詳しく自動記録します。

健康的な睡眠習慣づけをサポート。

子守唄機能を利用すれば赤ちゃんを優しく寝かしつけるのに役立ちます

●危険エリアアラート

ハイハイなど少し活動的になってきたら、キッチンなど入ってほしくない場所をスマートベビーモニターで映して、危険エリアを設定すると、赤ちゃんがそこに近づいたときに警告します。

この機能は6歳ごろまで長く利用できます

●最大8ユーザー利用できる家族シェア機能

最大8ユーザーまでモニターを共有でき、里帰り出産の赤ちゃんを遠隔から見守るパパにも最適です。

スマートフォン、タブレットやスマートスピーカー、スマートウォッチで同時にアプリにログインし、複数の端末から赤ちゃんの様子を確認できます

■便利なオプション品

夏のお出かけ先でも赤ちゃんの見守りに大活躍!持ち運びに便利なトラベルケースも用意されています。

CuboAi トラベルケース

■CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

2024年1月からの新価格:40,400円

赤ちゃんねんね見守りセットは「CuboAi スマートベビーモニター3種のスタンドセット」と「CuboAi ベビーセンサーパッド」がセットになって、赤ちゃんの睡眠を手厚くみまもるパッケージです。

ベビーセンサーパッドは赤ちゃんのあらゆる動き(微振動)を感知します。

カメラのAI技術とモーションテクノロジーの連動で、精度がさらに向上したアラート機能をママパパに届けます。

■CuboAi スマートベビーモニター

2024年1月からの新価格:30,300円

CuboAi スマートベビーモニターは、かわいい小鳥型の本体にAI人工機能技術を詰め込んだ高機能スマートベビーモニターです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 微動を検知するベビーセンサーパッド付き!CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット appeared first on Dtimes.