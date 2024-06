ニコロデオン発 人気アニメ『スポンジ・ボブ』をテーマにした「CAFE Secret Recipe」が、2024年6月13日(木)〜2024年11月4日(月・祝)の期間限定で、渋谷にオープン! さっそく行ってきたので、詳しくレポートしたいと思います。【内装】お店に到着すると、カフェオリジナルコスチュームを着用したスポンジ・ボブのイラストがお出迎えしてくれました。海の中をイメージしたという店内は、ブルーを基調とした明るい雰囲気。ビキニタウンの仲間たちも大集合し、カフェを盛り上げます!テーブルいっぱいに描かれた表情豊かなスポンジ・ボブも見逃せません! 注文したメニューと一緒に、可愛く写真に収めてみてはいかがでしょうか?カウンターでは、スポンジ・ボブになりきれるサングラスが貸し出しされているので、ビキニタウンの仲間たちと記念撮影を楽しみましょう♪

【メニュー】カフェでは、登場するキャラクターをモチーフにした18種のフードやデザートが用意されています。今回は、私が実際に注文した4つのメニューを紹介していきたいと思います。それでは、ひとつずつ見ていきましょう!●これが噂のあのお肉! タコライスプレート/1580円(税込)※スーベニアプレート付き 2780円(税込)大きなスポンジ・ボブの顔が特徴のタコライスは、噂の大豆ミートを使った、みんな大好きなカレー風味! ボリューム満点で、満足度の高い一品です。●ハッピーハッピー♪ どっかーん! ポテトフライ 3種の特製のソースと共に/680円(税込)爆発しちゃったような、盛りもりのポテトフライとポップコーン。ケチャップ・ハニーマスタード・激辛ソースの3種のソースが付いてくるので、味変しながら楽しめます。ついつい手が止まらなくなる美味しさです!●ふたりは仲良し♪ バターとメープルシロップのしみしみフレンチトースト/1780円(税込)スポンジ・ボブとパトリックのあまーいフレンチトースト。顔の部分はチョコレートになっています。たっぷりトッピングされた果物やアイスが嬉しい♪●まるで海の中!? しょっぱくない海色クリームソーダパフェ/1350円(税込)まるでスポンジ・ボブがお散歩している海底のような色をしたクリームソーダ。スポンジ・ボブを模ったフワフワのマシュマロ、口の中でパチパチ弾けるチョコレートのトッピング、シュワシュワのソーダと、食感が楽しいドリンクです。ご紹介したメニュー以外にも、ファン必見の可愛らしいメニューが多数ラインナップされています。ビキニタウンの住人たちのようにハッピーな毎日を送るための秘訣が詰め込まれたレシピの数々を「CAFE Secret Recipe」で堪能しましょう♪(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.【グッズ】お食事を楽しんだら、次はショッピングの時間です! 今回は充実のグッズコーナーの中から、カフェオリジナルグッズを中心に、いくつかピックアップしてご紹介していきます。●ビーンドール スポンジ・ボブ カフェ シークレット レシピ/2970円(税込)カフェオリジナルコスチュームを着用した、スポンジ・ボブのぬいぐるみ。満面の笑みで、持っているだけで元気になれそうです♪ メニューと一緒にぬい撮りするのもおすすめ!●パーティープレート/1540円(税込)、パーティータンブラー/1210円(税込)まるで紙皿と紙コップのようなプレートとタンブラーカップ。毎日の食卓をパーティー気分で楽しめます! メラミン製なので、落としても割れにくく安心。●フェイスクッキー/1188円(税込)スポンジ・ボブの豊かな表情をコンセプトにした、パイナップル風味のスクエアクッキー。口を大きく開けられる楽しいパッケージで、食べ終わっても遊べます!●カラビナマスコット(スポンジ・ボブ、パトリック)/各1980円(税込)カフェオリジナルコスチュームを着用した、スポンジ・ボブとパトリックのマスコット。バッグに付けやすいカラビナ仕様です。●ヤミーな腕時計(秘密の甘いレシピの香り、ストロベリーアイスの香り、ココナッツシェイクの香り)/各6930円(税込)着けているとお腹がすいてきちゃう!? まるで甘いお菓子に囲まれたような気分になる、香るバンドのフレグランスウォッチです。バンドには手首にフィットする柔らかいシリコーンが使用され、ムーブメントには、高品質な日本製「セイコーエプソン製」が採用されています。●小さな缶詰マグネットコレクション/各825円(税込)小さな缶詰モチーフのマグネットコレクション。集めて楽しい全8柄展開で、どれが出るかは開けてからのお楽しみ!●ハンドタオル/各880円(税込)綿100%で吸水性の良いハンドタオル。ポップでカラフルなデザインなので、持ち歩くのが楽しくなりそう!「CAFE Secret Recipe」は、いよいよ本日オープン。『スポンジ・ボブ』がお好きな方はお見逃しなく!(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.