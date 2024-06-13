レースが行われた門別競馬場(c)netkeiba

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　13日、門別競馬場で行われた第52回北海優駿(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金1500万円)は、ハナを切ってマイペースで運んだ桑村真明騎手騎乗の2番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が、中団後方から脚を伸ばした1番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分11秒1(良)。

　さらに3馬身差の3着に4番人気オオイチョウ(牡3、北海道・小国博行厩舎)が入った。なお、3番人気スティールドリーム(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は4着に終わった。

　勝ったパッションクライは、父アジアエクスプレス、母グラッドクライ、その父キッケンクリスという血統。前走・北斗盃の雪辱を果たし、見事逃げ切り勝ち。重賞2勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】
◆パッションクライ(牡3)
騎手:桑村真明
厩舎:北海道・山口竜一
父:アジアエクスプレス
母:グラッドクライ
母の父:キッケンクリス
馬主:橋本 富夫
生産者:田中 春美

【全着順】
1着　パッションクライ　2人気
2着　ブラックバトラー　1人気
3着　オオイチョウ　4人気
4着　スティールドリーム　3人気
5着　ミソ　5人気
6着　プラセボ　9人気
7着　ファイヤーボール　8人気
8着　フライングロッド　10人気
9着　アムレートゥム　6人気
10着　ジャガーバローズ　7人気
11着　フィーロ　11人気