13日、門別競馬場で行われた第52回北海優駿(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金1500万円)は、ハナを切ってマイペースで運んだ桑村真明騎手騎乗の2番人気パッションクライ(牡3、北海道・山口竜一厩舎)が、中団後方から脚を伸ばした1番人気ブラックバトラー(牡3、北海道・田中淳司厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分11秒1(良)。

さらに3馬身差の3着に4番人気オオイチョウ(牡3、北海道・小国博行厩舎)が入った。なお、3番人気スティールドリーム(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は4着に終わった。

勝ったパッションクライは、父アジアエクスプレス、母グラッドクライ、その父キッケンクリスという血統。前走・北斗盃の雪辱を果たし、見事逃げ切り勝ち。重賞2勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆パッションクライ(牡3)

騎手:桑村真明

厩舎:北海道・山口竜一

父:アジアエクスプレス

母:グラッドクライ

母の父:キッケンクリス

馬主:橋本 富夫

生産者:田中 春美

【全着順】

1着 パッションクライ 2人気

2着 ブラックバトラー 1人気

3着 オオイチョウ 4人気

4着 スティールドリーム 3人気

5着 ミソ 5人気

6着 プラセボ 9人気

7着 ファイヤーボール 8人気

8着 フライングロッド 10人気

9着 アムレートゥム 6人気

10着 ジャガーバローズ 7人気

11着 フィーロ 11人気