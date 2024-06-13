ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（4月）
予想 N/A 前回 5.7%（前年比)
21:30
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.5% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（06/02 - 06/08）
予想 21.9万件 前回 22.9万件
米失業保険継続受給者数（05/26 - 06/01）
予想 180.1万件 前回 179.2万件
22:35
コジッキ加中銀副総裁、オタワ経済協会 (OEA) 主催イベント出席
14日
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、イエレン米財務長官、NYエコノミッククラブ主催会議出席
2:00
米30年債入札（220億ドル）
G7首脳会議（15日まで）
米テスラ年次株主総会
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（4月）
予想 N/A 前回 5.7%（前年比)
21:30
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.5% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（06/02 - 06/08）
予想 21.9万件 前回 22.9万件
米失業保険継続受給者数（05/26 - 06/01）
予想 180.1万件 前回 179.2万件
22:35
コジッキ加中銀副総裁、オタワ経済協会 (OEA) 主催イベント出席
14日
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、イエレン米財務長官、NYエコノミッククラブ主催会議出席
2:00
米30年債入札（220億ドル）
G7首脳会議（15日まで）
米テスラ年次株主総会
※予定は変更されることがあります。