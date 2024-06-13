ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（4月）

予想 N/A 前回 5.7%（前年比)



21:30

米生産者物価指数（PPI）（5月）

予想 0.1% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.5% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（06/02 - 06/08）

予想 21.9万件 前回 22.9万件



米失業保険継続受給者数（05/26 - 06/01）

予想 180.1万件 前回 179.2万件



22:35

コジッキ加中銀副総裁、オタワ経済協会 (OEA) 主催イベント出席



14日

1:00

ウィリアムズNY連銀総裁、イエレン米財務長官、NYエコノミッククラブ主催会議出席



2:00

米30年債入札（220億ドル）





G7首脳会議（15日まで）

米テスラ年次株主総会



※予定は変更されることがあります。

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