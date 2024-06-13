21:00
ブラジル小売売上高（4月）
予想　N/A　前回　5.7%（前年比)

21:30
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想　0.1%　前回　0.5%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.2%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.5%　前回　2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（06/02 - 06/08）
予想　21.9万件　前回　22.9万件

米失業保険継続受給者数（05/26 - 06/01）
予想　180.1万件　前回　179.2万件

22:35　
コジッキ加中銀副総裁、オタワ経済協会 (OEA) 主催イベント出席

14日
1:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、イエレン米財務長官、NYエコノミッククラブ主催会議出席

2:00　
米30年債入札（220億ドル）


G7首脳会議（15日まで）
米テスラ年次株主総会

※予定は変更されることがあります。