もう間も無く開幕するEURO2024の優勝候補の1つとして考えられているイングランド代表。



しかし、EURO前最後の親善試合であるアイスランド戦はまさかの0-1で敗戦してしまい、不安も残る中で挑むことになる。そんななか、英『Daily Mail』が注目したのはトレント・アレクサンダー・アーノルドだ。今大会は8番を背負うA・アーノルドを中盤で起用することを強く推している。





