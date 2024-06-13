UniteUp!、7曲連続リリース第一弾はLEGITのサマーチューン「Summer Vacation」
多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が、6月19日からスタートする7曲連続配信リリース第一弾となる、LEGITの楽曲情報が公開された。
連続リリース一発目を飾るLEGITの楽曲は「Summer Vacation」。「MAGIC」に続き“オフ第二弾”として制作され、LEGITの「FIRE」や「ON MY WAY」「Twenty Four」などを手掛けたKENTZが作詞作曲を手掛ける。
▲「Summer Vacation」ジャケット
LEGIT「Summer Vacation」
作詞・作曲：KENTZ, Bunny Depp
配信リンク：https://LEGIT.lnk.to/SummerVacation
・配信キャンペーン
詳細：https://uniteup.info/newsall/
7曲連続デジタルシングル リリース情報
7月3日(水) PROTOSTAR 第一弾リリース
7月17日(水) JAXX/JAXX 第一弾リリース
7月31日(水) LEGIT 第二弾リリース
8月14日(水) PROTOSTAR 第二弾リリース
8月28日(水) JAXX/JAXX 第二弾リリース
9月11日(水) UniteUp!リリース
関連リンク◆UniteUp! オフィシャルサイト
◆UniteUp! オフィシャルX
◆UniteUp! キャラクターX
◆UniteUp! オフィシャルInstagram
◆UniteUp! オフィシャルTikTok