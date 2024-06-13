My Hair is Bad、6thアルバム『ghosts』を7月リリース決定＋初回限定盤に復刻映像収録
My Hair is Badが7月31日、6thアルバム『ghosts』をリリースすることが発表となった。前作『angels』から2年3ヶ月ぶりのアルバムリリースとなる。
◆My Hair is Bad 動画 / 画像
東京 渋谷と大阪では本日6月13日午後よりサプライズによるサンプリングイベントを実施。渋谷はクレヨンしんちゃんがロンドンバスから登場し、My Hair is Badの『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌決定とアルバムリリース決定を発表した。
6thアルバム『ghosts』は、8月9日全国公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌「思い出をかけぬけて」をはじめ、2024年にデジタルシングルとしてリリースされた「悲劇のヒロイン」「自由とヒステリー」、『第96回センバツ』MBS公式テーマソング「太陽」を含む全13曲が収録される。
初回限定盤にはインディーズ時代にリリースされたが現在廃盤になっているライブ映像を復刻収録。これは2015年3月7日に新潟・上越EARTHにて開催されたツアーファイナル＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞の模様を収録したものだ。
なお、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌「思い出をかけぬけて」は6月14日(金)午前0時からデジタル先行配信リリースされる。
My Hair is Badは2025年1月4日および5日にさいたまスーパーアリーナで＜ファイヤーホームランツアー＞と題した2daysワンマン公演を開催することが決定している。 バンドにとってはコロナ禍以前の2019年以来となるアリーナスタンディング公演であり、フルキャパでのリベンジ公演となる。
■6thアルバム『ghosts』
配信リンク：https://lnk.to/mhib_ghosts_ec
【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax
【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録内容
01. 一母八花
02. 鳩かもめ
03. 悲劇のヒロイン
04. 自由とヒステリー
05. あかり
06. 結婚しようよ
07. 太陽
08. ペガサス
09. ぶっこむ.com
10. 星に願いを
11. 猫の耳
12. 時代
13. 思い出をかけぬけて
▼DVD ※初回限定盤
＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞2015.03.07＠新潟・上越EARTH
・アフターアワー
・赤信号で止まること
・元彼氏として
・18歳よ
・教室とさよなら
・まだ、ほどけて
・夏が過ぎてく
・白熱灯、焼ける朝
・エゴイスト
・ディアウェンディ
・友達になりたい
・マイハッピーウェディング
・フロムナウオン
・最近のこと
・ドラマみたいだ
・彼氏として
・ふたり
・声
・優しさの行方
・月に群雲
・クリサンセマム
・エゴイスト
●チェーン店別特典
・TOWER RECORDS：ラバーリング
・HMV：缶バッジ
・TSUTAYA：缶ミラー
・楽天ブックス：リボンキーホルダー
・Amazon：メガジャケ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルミニメモ帳
・その他EC / 一般店：B2告知ポスター
■新曲「思い出をかけぬけて」
配信リンク：https://lnk.to/mhib_owk
※上記URLは6/13(金)0時から有効
■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』
公開： 8.9(金)恐竜フィーバー!!!
原作：臼井儀人(らくだ社)／『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中／テレビ朝日系列で放送中
監督：佐々木忍
脚本：モラル
声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利
ゲスト声優：北村匠海、オズワルド
主題歌：My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024
公式Twitter：@crayon_official
公式Instagram：@shinchan_movie
公式TikTok：@shinchan_movie
公式HP：https://www.shinchan-movie.com/
■＜My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」＞
1月4日(土) さいたまスーパーアリーナ
1月5日(日) さいたまスーパーアリーナ
受付URL：https://eplus.jp/mhib-fire-hp/
関連リンク
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