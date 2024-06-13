2024年7月31日(水) 発売配信リンク：https://lnk.to/mhib_ghosts_ec【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax▼CD収録内容01. 一母八花02. 鳩かもめ03. 悲劇のヒロイン04. 自由とヒステリー05. あかり06. 結婚しようよ07. 太陽08. ペガサス09. ぶっこむ.com10. 星に願いを11. 猫の耳12. 時代13. 思い出をかけぬけて▼DVD ※初回限定盤＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞2015.03.07＠新潟・上越EARTH・アフターアワー・赤信号で止まること・元彼氏として・18歳よ・教室とさよなら・まだ、ほどけて・夏が過ぎてく・白熱灯、焼ける朝・エゴイスト・ディアウェンディ・友達になりたい・マイハッピーウェディング・フロムナウオン・最近のこと・ドラマみたいだ・彼氏として・ふたり・声・優しさの行方・月に群雲・クリサンセマム・エゴイスト●チェーン店別特典・TOWER RECORDS：ラバーリング・HMV：缶バッジ・TSUTAYA：缶ミラー・楽天ブックス：リボンキーホルダー・Amazon：メガジャケ・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルミニメモ帳・その他EC / 一般店：B2告知ポスター

2024年6月14日(金)午前0時 配信開始配信リンク：https://lnk.to/mhib_owk※上記URLは6/13(金)0時から有効

■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』



公開： 8.9(金)恐竜フィーバー!!!原作：臼井儀人(らくだ社)／『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中／テレビ朝日系列で放送中監督：佐々木忍脚本：モラル声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利ゲスト声優：北村匠海、オズワルド主題歌：My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024公式Twitter：@crayon_official公式Instagram：@shinchan_movie公式TikTok：@shinchan_movie公式HP：https://www.shinchan-movie.com/