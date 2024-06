My Hair is Badが7月31日、6thアルバム『ghosts』をリリースすることが発表となった。前作『angels』から2年3ヶ月ぶりのアルバムリリースとなる。東京 渋谷と大阪では本日6月13日午後よりサプライズによるサンプリングイベントを実施。渋谷はクレヨンしんちゃんがロンドンバスから登場し、My Hair is Badの『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌決定とアルバムリリース決定を発表した。

■6thアルバム『ghosts』

2024年7月31日(水) 発売

配信リンク:https://lnk.to/mhib_ghosts_ec

【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax

【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼CD収録内容

01. 一母八花

02. 鳩かもめ

03. 悲劇のヒロイン

04. 自由とヒステリー

05. あかり

06. 結婚しようよ

07. 太陽

08. ペガサス

09. ぶっこむ.com

10. 星に願いを

11. 猫の耳

12. 時代

13. 思い出をかけぬけて



▼DVD ※初回限定盤

<My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final>2015.03.07@新潟・上越EARTH

・アフターアワー

・赤信号で止まること

・元彼氏として

・18歳よ

・教室とさよなら

・まだ、ほどけて

・夏が過ぎてく

・白熱灯、焼ける朝

・エゴイスト

・ディアウェンディ

・友達になりたい

・マイハッピーウェディング

・フロムナウオン

・最近のこと

・ドラマみたいだ

・彼氏として

・ふたり

・声

・優しさの行方

・月に群雲

・クリサンセマム

・エゴイスト



●チェーン店別特典

・TOWER RECORDS:ラバーリング

・HMV:缶バッジ

・TSUTAYA:缶ミラー

・楽天ブックス:リボンキーホルダー

・Amazon:メガジャケ

・UNIVERSAL MUSIC STORE:オリジナルミニメモ帳

・その他EC / 一般店:B2告知ポスター

■新曲「思い出をかけぬけて」

2024年6月14日(金)午前0時 配信開始

配信リンク:https://lnk.to/mhib_owk

※上記URLは6/13(金)0時から有効



■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』



公開: 8.9(金)恐竜フィーバー!!!

原作:臼井儀人(らくだ社)/『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:佐々木忍

脚本:モラル

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利

ゲスト声優:北村匠海、オズワルド

主題歌:My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

公式Twitter:@crayon_official

公式Instagram:@shinchan_movie

公式TikTok:@shinchan_movie

公式HP:https://www.shinchan-movie.com/

■<My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」>

▼2025年

1月4日(土) さいたまスーパーアリーナ

1月5日(日) さいたまスーパーアリーナ

受付URL:https://eplus.jp/mhib-fire-hp/



6thアルバム『ghosts』は、8月9日全国公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌「思い出をかけぬけて」をはじめ、2024年にデジタルシングルとしてリリースされた「悲劇のヒロイン」「自由とヒステリー」、『第96回センバツ』MBS公式テーマソング「太陽」を含む全13曲が収録される。初回限定盤にはインディーズ時代にリリースされたが現在廃盤になっているライブ映像を復刻収録。これは2015年3月7日に新潟・上越EARTHにて開催されたツアーファイナル<My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final>の模様を収録したものだ。なお、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌「思い出をかけぬけて」は6月14日(金)午前0時からデジタル先行配信リリースされる。My Hair is Badは2025年1月4日および5日にさいたまスーパーアリーナで<ファイヤーホームランツアー>と題した2daysワンマン公演を開催することが決定している。 バンドにとってはコロナ禍以前の2019年以来となるアリーナスタンディング公演であり、フルキャパでのリベンジ公演となる。