山崎賢人(※崎は「たつさき」)が13日、新宿・歌舞伎町ゴジラロードで行われた映画『キングダム 大将軍の帰還』(7月12日公開)のワールドプレミアレッドカーペットイベントに登壇し、集まった200人のファンを熱狂させた。この日は吉沢亮、大沢たかお、清野菜名、新木優子、岡山天音、三浦貴大、要潤、高嶋政宏(※高は「はしごだか」)、山田裕貴、佐藤浩市、玉木宏、佐藤信介監督も来場した。

本作は、中国春秋戦国時代を舞台にした原泰久のコミックを原作に、戦災孤児の主人公・信(山崎)、中華統一を目指す若き秦国王・エイ政(※エイは、上に亡、中に口、下左から月、女、迅のつくり/吉沢)を描くシリーズの第4弾。前作『キングダム 運命の炎』で描かれた「馬陽の戦い」に続き、隣国・趙との戦いが展開し、天下の大将軍への道をまい進する信をはじめとする秦の兵たちが、趙のホウ煖(※ホウはまだれに龍/吉川晃司)や李牧(小栗旬)と死闘を繰り広げる。

新宿・歌舞伎町に敷かれたレッドカーペットを歩く山崎たちに200人のファンは歓喜。手を振る山崎らに、その声は一段と高まった。

天下の大将軍を目指す主人公・信役としてシリーズ4作を駆け抜けた山崎は「今日はこのような新宿のど真ん中で、こんな豪華なイベントをやれて、たくさんの人が見に来てくださって、すごくうれしく思います」と笑顔。「信と一緒に成長してきた7年間くらいだったなぁと思います。スタッフ・キャスト、みんなで熱い思いを持って始まった『キングダム』が、いろんな人の思いを背負いながら、今回、最終章を迎えられて本当にうれしく思います」とシリーズに対する心境も語ると、「ものすごい映画が出来上がったので、ぜひ楽しんで観てもらいたいなと思います」と呼びかけた。

海外の映画祭でも評価されている本作。山崎は「うれしいですね。日本のこの最高のチームで作り上げた『キングダム』が、世界の人々にも観てもらって評価してもらって、それをきっかけにまた観てくれる人が増えて、どんどん盛り上がってくれたらうれしいです」と期待する。そして、佐藤監督や共演者の仲間に目をやり、「最強ですっ!」と力を込めた。

そんな山崎を見つめる秦国の大将軍・王騎役の大沢は、シリーズ全作で共演した戦友。先日、山崎が「ニューヨーク・アジアン映画祭」で日本人初となる「The Best from the East Award」を受賞したことから、「ニューヨークで賞を獲ったと聞いたときは当然だと思ったし、全然驚かなかった。それくらい彼はピュアに7年間向き合い続け、努力し続けてきたので、僕らはそれに引きずられて頑張ってきた」と称賛し、「いいチームでできたこと、心から感謝しています」と頭を下げた。(錦怜那)