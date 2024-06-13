Ê¿¤é¤²¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë!? Ãæ¹ñ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÇµûÎÁÍý¤ò»Ä¤¹ÍýÍ³¡¿ÆüËÜÇ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Ç¤âÈæ³ÓÊ¸²½ÏÀ¤
¡ØÆüËÜÇ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Ç¤âÈæ³ÓÊ¸²½ÏÀ¡Ù¡Ê¾®Æ»ÌÂ»Ò¡§Ì¡²è¡¢ÅÏîµËÂô¡§¸¶°Æ/·Ý½Ñ¿·Ê¹¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡¡ÆüËÜÇ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ÈÃæ¹ñÇ¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ç°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÆ±Î½¡£¸½ºß¡¢¥ê¥å¥¦¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ïº£¤Ç¤â½ÐÄ¥¤ä¤é²¿¤ä¤é¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¢½¬´·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¿©»ö¤Î°ã¤¤¤ò¡¢Ç¥Ñ¥ï¡¼ßÚÎö¤ÇÉÁ¤¯°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥Ã¥¯¡ª Ãæ¹ñ½ÐÄ¥¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ØÆüËÜÇ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Ç¤âÈæ³ÓÊ¸²½ÏÀ¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜÇ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Ç¤âÈæ³ÓÊ¸²½ÏÀ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä