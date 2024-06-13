¡ÖÈà¤é¤ò¤µ¤é¤Ë²áÇ®¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦ÅÄÂå²íÌé¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¤¢¤Ã¤¿¡×¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é10¥«·î¡¢16Æü¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¤Ç½é¤ÎÄ»À´Àï
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¸ÅÁãÂÐ·è¤ËJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÅÄÂå²íÌé¡Ê31¡Ë¤¬¶»¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£16Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£µ¨J1Í£°ì¤Î¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢ÎÙ¸©¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¡¢Ä¹Ç¯¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÀï¤¤¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÇÈà¤é¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËÄ»À´¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ½éÀï¤¬Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÄ»À´Àï¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ò¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ë¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÁ´17»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡12Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¤ÇÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC¤Ë8¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÂå¤Ï¡Ö·ü¤±¤ë»×¤¤¤â°ã¤¦¤·¡¢ÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤â°ã¤¦¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿90Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡Ê¸þµÈ»°Ïº¡Ë