¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬¹â¶¶Ô÷Æó¤Ë¥à¥Ã¥Ä¥ê¡Ä£·»Í»àµå¤Î¼«ÌÇÅêµå¤Ë±íÅÞ¤â¤¿¤áÂ©
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÇÂçÍðÄ´¡£¼«ÌÇÅêµå¤Ç£´²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£·»Í»àµå£µ¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Î»þÅÀ¤Çº¸ÏÓ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´À¤À¤¯¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤é£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤¤¤º¤ì¤â»Íµå¤¬Íí¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç£¶¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â¤Ë£¶£°µå¤òÍ×¤·¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¼þÅì¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëº£µÜ¡¢·ª¸¶¤ËÏ¢Â³»Íµå¡£Â³¤¯»³Àî¤³¤½¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¶áÆ£¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Ï«¤»¤ºÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²²ó¤â¥Ô¥ê¥Ã¤È¤»¤º¡¢ÀèÆ¬¤Î³¤Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤â¤ä»Íµå¡£Ì£Êý¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢°ì»à¸å¤Ë·ª¸¶¤Ø¤³¤ÎÆü£²ÅÙÌÜ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¡£¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤ÏËÉ¤¤¤À¤¬¡¢½øÈ×¤Î£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£µ»Íµå¤ÈÁ´¤¯¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤â¤ï¤º¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¿Ø¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤¬»Íµå¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£´²ó¤Ë»³ÅÄ¤¬°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë£´¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Âç¹Ó¤ìÅêµå¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç°ì»à¤«¤éº£µÜ¤ËÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯·ª¸¶¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¤Ê¤ª¤â°ì»à°ìÎÝ¤«¤é£²»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿»³Àî¤Ë»àµå¡Ä¡£¶áÆ£¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü£³ÅÙÌÜ¤ÎËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢ÌøÄ®¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ£²¡½£´¡£¥à¥Ã¥Ä¥ê´é¤ÇÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤â¤Ä¤¤¤Ë¹ø¤ò¾å¤²¡¢¹â¶¶Ô÷¤Î¹ßÈÄ¤ÈÀ±¤Ø¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à°ìÊý¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥»³¦¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£·¾¡£µÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£³¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ï½Å¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£