¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÂ³2¥õ·î¤ÎºÎÍÑ¼Ô¤¬ÆÍÁ³Âà¿¦¡Ä¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡©
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï¸½ºß¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±´ü¤¬µ¯¶È¤·¤¿¼Ò°÷50Ì¾¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â²°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¡¦Ï«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¥á¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢µÞ¤Ë¼Ò°÷¤¬1Ì¾Âà¿¦¤È¤Ê¤ê¡¢·îÍËÆü¤«¤é·ç°÷¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤¿¤Á²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃª¤Ë¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµõ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥ºî¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾úÀ®¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤µ¤ó¤ä¡ÖBlue Ocean¡×ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÅìµþÅÔ 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¡ÖBlue Ocean¡×ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥à¤Ï½÷À¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½»µÈ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³ä¤È¥±¥¢¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¤«¡Øº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«ÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶µ¤¨¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¡È¿¦¾ì´Ä¶¡É¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä
»ä¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È¤Ï¤¤Ä¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ê¤É½ñÌÌ¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²þÁ±¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå¸åÈ¾ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
»ä¤¬¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¬¥¹È´¤¤¹¤ëÁê¼ê¡¦¾ì¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¾åÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨ÃÌ¤ò´Þ¤á¤Æ²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤ÆÎÉ¤¤ÌÌÃÌ¤Î»þ´Ö¤òÄê´üÅª¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤À¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ¸»ú¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¾åÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¤À¤±¤Ëºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÌÌÃÌ¤Î¾ì¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Îµò¤ê½ê¤¬»ä¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿Í¤È¤É¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿´¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©
¿¦¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Îº£¤Î¿¦¾ì¤Ï¡¢Ìò³ä¤¬Î®Æ°Åª¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÍ½Äê¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ð¤«¤ê»Å»ö¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Î©¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÈÌ³¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼Ò°÷¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¾ð¤ä¤ä¤ëµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³Ê¬Ã´ÂÎÀ©¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê°ñ¾ë¸© 20Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ¤½¤ÎÂ¾¡Ë
----------------------------------------------------
6·î7Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï¸½ºß¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±´ü¤¬µ¯¶È¤·¤¿¼Ò°÷50Ì¾¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â²°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¡¦Ï«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¥á¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢µÞ¤Ë¼Ò°÷¤¬1Ì¾Âà¿¦¤È¤Ê¤ê¡¢·îÍËÆü¤«¤é·ç°÷¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤¿¤Á²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃª¤Ë¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµõ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥ºî¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾úÀ®¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤µ¤ó¤ä¡ÖBlue Ocean¡×ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÅìµþÅÔ 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¡ÖBlue Ocean¡×ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥à¤Ï½÷À¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½»µÈ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³ä¤È¥±¥¢¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¤«¡Øº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«ÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶µ¤¨¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¡È¿¦¾ì´Ä¶¡É¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä
»ä¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È¤Ï¤¤Ä¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ê¤É½ñÌÌ¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²þÁ±¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå¸åÈ¾ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
»ä¤¬¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¬¥¹È´¤¤¹¤ëÁê¼ê¡¦¾ì¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¾åÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨ÃÌ¤ò´Þ¤á¤Æ²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤ÆÎÉ¤¤ÌÌÃÌ¤Î»þ´Ö¤òÄê´üÅª¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤À¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ¸»ú¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¾åÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¤À¤±¤Ëºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÌÌÃÌ¤Î¾ì¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Îµò¤ê½ê¤¬»ä¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿Í¤È¤É¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿´¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©
¿¦¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Îº£¤Î¿¦¾ì¤Ï¡¢Ìò³ä¤¬Î®Æ°Åª¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÍ½Äê¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ð¤«¤ê»Å»ö¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Î©¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÈÌ³¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼Ò°÷¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¾ð¤ä¤ä¤ëµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³Ê¬Ã´ÂÎÀ©¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê°ñ¾ë¸© 20Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ¤½¤ÎÂ¾¡Ë
----------------------------------------------------
6·î7Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯6·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/bo/