【PS5:システムアップデート「24.04-09.40.00」】6月13日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5について、本体からDiscordボイスチャットに直接参加できるようになるシステムアップデート「24.04-09.40.00」を6月13日に配信した。

PS5では2023年よりDiscordと連携したサービスが実施されていた。従来はスマートフォンやPCなどのDiscordアプリから「PlayStationに転送」する必要があったものの、今回のアップデートによってPS5のアプリから直接ボイスチャットに参加できるようになった。

PS5のコントロールセンター内にある「ゲームベース」にて「Discord」タブを選択してから、参加したいDiscordサーバーまたはグループDMを選択。次にボイスチャンネルを選択すると、そのチャンネルですでにチャットをしているユーザーなど、詳しい情報を確認できる。別のDiscordユーザーから呼び出された際にはPS5に通知が届き、すぐにボイスチャットに参加できる。

なお、本アップデートは日本で先行して実施されており、数週間以内に欧州、中東、北米でも配信される。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.