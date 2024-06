6月9日に行われたNBAファイナル第2戦。シーズン最後の大イベントとあってかコートサイドには名だたるセレブたちが集結した。その中でひと際、注目を集めたのが現代ヒップホップシーンのスターであり、ファッションアイコンとしても大きな影響力を持つトラヴィス・スコットだ。会場に姿を現わすと観客たちが直ぐに沸いたが、最も注目されたのはその足元を中心とした観戦スタイルだったようだ。

@trvisXX with the in Boston for #NBAFinals! #NBAKicks #NBACelebRow pic.twitter.com/U0Pgo1vzLJ

- #NBAKicks (@NBAKicks) June 10, 2024