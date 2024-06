TOBEアーティストによる有明アリーナ公演を記念して開催されたドローンショーの特別編集映像が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.による各公演が有明アリーナで開催!

6月13日から東京・有明アリーナでTOBEに所属する、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.による各公演が開催。

これを記念して6月10日に豊洲にてドローンショーが開催され、ショーのなかで有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像が8月16日19時からPrime Videoにて世界独占配信されることが発表された。

そしてこのたび、へリからの空撮も含めたドローンショーの特別編集映像「TOBE SPECIAL DRONE SHOW」が、TOBEオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。ぜひチェックしてみよう。

配信情報

Prime Video『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』

08/16(金)19:00~



【配信公演】

・三宅健『2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE』(6月22日開催分)

・北山宏光『RANSHIN』(6月15日開催分)

・Number_i『No.O~ring~』(6月19日開催分)

・IMP.『DEPARTURE』(6月14日開催分)

