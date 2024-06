2024年6月29日(土)~7月1日(月)なかの ZERO 大ホールにて 『スジナシシアターVol.17 in なかの ZERO 大ホール』が開催される。この度、新たにTOKIO城島茂の出演が決定した。

笑福亭鶴瓶とゲストが、その日に知らされるセットのなかで、即興ドラマを繰り広げる「スジナシ」 は、1998年にCBCテレビにて放送を開始。その後、2014年に放送を終了したのち、『スジナシ BLITZ シアター』として2015年より、赤坂 BLITZにて年2回の公演を行ってきたが、2020年9月、会場の一時休館に伴い、『スジナシ BLITZ シアター』も幕を下ろすこととなった。

リニューアル後は世田谷パブリックシアター、新国立劇場・中劇場、シアター1010などで開催し、今回はなかのZERO 大ホールで公演が行われる。従来通り、事前打合せなし、台本なしでの即興ドラマは変わず、そして、芝居のあとにプレビューを見ながら自身の演技を振り返るトークもこの舞台の魅力のひとつとなっている。また当日の模様は後日テレビでも放映される。

本公演の1日目は、TOKIOのリーダーとして、ドラマ・バラエティー番組など幅広く活躍をする城島茂が満を持して登場。2日目は女優の広瀬アリスが笑福亭鶴瓶との即興劇に初挑戦。3日目は、「ミュージカル界のプリンス」井上芳雄が出演。そして案内人は中井美穂が担当する。

毎回、異なる空間でどんな即興劇が繰り広げられるのか、楽しみにしよう。