【モデルプレス=2024/06/13】“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン2024」にて、福岡県出身・松井芹(まつい・せり)くんが準グランプリを獲得。モデルプレスは、授賞式の松井くんを直撃し、受賞の心境や、今後の目標などを聞いた。― 準グランプリおめでとうございます!受賞の心境を教えてください。

松井:去年「男子中学生ミスターコン2023」に出て、ファイナリストに行けなくてすごく悔しい思いをしました。高一でリベンジしようと思って、今回グランプリだけを目指して頑張ってきたので、準グランプリで名前を呼ばれた時は、悔しい気持ちが大きかったけど、ステージを楽しめたかなと思います。― いつ頃から芸能活動を始めましたか?松井:「男子中学生ミスターコン2023」の3次審査から配信などを始めました。それがきっかけで芸能事務所のオーディションにも受けました。― 昨年のコンテストには自分の意思で受けたのでしょうか?松井:お姉ちゃんきっかけです。元々男子高生のミスターコンは知っていたんですけど、中学生のバージョンは知らなくて、お姉ちゃんから「こんなのあるよ。絶対出な!」って言われてエントリーしました。― 元々芸能活動に興味はありましたか?松井:元々お母さんがHey! Say! JUMPさんが好きで、小さい頃から車でライブDVDとか音楽とかが流れていて、それがきっかけでアイドルとかキラキラした職業にちょっと興味を持っていました。僕は知念くんが好きで、今日のシャツもメンバーカラーのピンクです(笑)。― Hey! Say! JUMPさんや、他のアイドルのライブにも行くんですか?松井:Hey! Say! JUMPさんは毎年ドームツアーに行っています!― 知念さんのどのような部分が好きですか?松井:小柄でありながら、アクロバットもできるし、筋肉もすごくて…!曲によって顔とか雰囲気とかガラッと変わるところがめちゃくちゃカッコよくて、ずっとハマっています!― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、松井さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。松井:目標をとりあえず決める!僕自身もグランプリを目指して頑張ってきたので、明確な目標が1つあれば、絶対にそれに向かって頑張っていけると思います。それと、目標を達成できるっていう自分を想像して、自信を持つことです。― 今後はどのような活動をしていきたいですか?松井:小さい頃に「獣電戦隊キョウリュウジャー」(テレビ朝日)とか、戦隊モノがめっちゃ好きだったので、いつか出てみたいです。あとは、モデルとかも目指して頑張っていこうかなと思っています。― もしかすると知念さんが見てくれるかもしれないので、何かメッセージをどうぞ!松井:知念くんずっと大好きです!認知してくれたら嬉しいです!― ありがとうございました。学年:1年生都道府県:福岡県趣味/特技:お菓子作り6月1日に岩⼿県・⼀関市総合体育館ユードームにて開催された「TGC teen ICHINOSEKI 2024」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。グランプリには、岡山県出身・齊藤天彦(さいとう・はれひこ)くんが選ばれた。グランプリに輝いた齊藤くんは、本戦である「男子高生ミスターコン2024」のファイナリストに選出される。「高一ミスターコン」は、数々のスターを発掘した“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン」の前哨戦ともいえる高校一年生限定のコンテスト。2023年度グランプリの川端輝は、本戦の「男子高生ミスターコン2023」でもモデルプレス賞を獲得したほか、「今日、好きになりました。」(ABEMA)シリーズ出演でも話題に。2018年に出場した小宮璃央は「高一ミスターコン」でグランプリを獲得後、本戦の「男子高生ミスターコン」でも準グランプリを受賞。その後令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢されるなど、活躍の場を広げている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】