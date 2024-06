NAO YOSHIOKAが、最新アルバム『FLOW』のクリアグリーンヴァイナルを7月5日(金)に数量限定でリリースすることを発表した。関連記事: ディナー・パーティー来日目前 最新アルバムからロバート・グラスパーの変化を読み解く 同アルバムは、各国のシーンを代表するアーティストが集結し、分断された世界を再び音楽の架け橋で繋ぐコラボ作品。US、UK、オランダ、オーストラリア、そして日本から集まったシーンを代表する表現者たち、MXXWLL、Devin Morrison、Jarreau Vandal、JAEL、Reuben James、Takuya Kurodaらとの共演が彼女の音楽アイデンティティを際立たせている。エンジニア達も精鋭が集結、Robert Glasperの代表作品をミックスするQmillionやAnderson Paakを手がけるSam Brawnerなどが参加。ソウル、R&B、ジャズ、ファンクが融合した作品となっている。

<リリース情報>NAO YOSHIOKA『FLOW』発売日:2024年7月5日(金)予定販売価格:\4200(+tax)[数量限定盤]クリアグリーンヴァイナル発売元・レーベル:SWEET SOUL RECORDS発売日・配信開始日:2024年6月28日(金)https://naoyoshioka.lnk.to/flow参加アーティスト・制作陣:Big State, Corey Bernhard, Devin Morrison, JAEL, Jarreau Vandal, Khari Mateen, Kiah Victoria, MXXWLL, Nappy Nina, Reuben James, Takuya Kuroda, Qmillion, Sam Brawner, Killing Skills, Randy Runyon, Rafael Devánte Sinay, and more...=収録曲=1. Free as a Bird feat. Jarreau Vandal2. My Love feat. Jarreau Vandal3. Nobody Chase Me feat. Devin Morrison4. Love Is What We Find feat. JAEL5. Knock on Your Door feat. Big State6. You Never Know7. Feeling So Bright feat. MXXWLL8. Unapologetically Me feat. Takuya Kuroda9. Anywhere Anytime feat. Nappy Nina10. Selfish feat. Reuben James11. Note to Self feat. Devin Morrison12. Let It Flow<ライブ情報>Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party in Osaka2024年7月18日(木)Billboard Live OSAKAhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party2024年7月20日(土)BLUE NOTE TOKYOhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024Nao Yoshioka New Album "Flow" Release Party in London2024年8月1日(木)OMEARA Londonhttp://lf.naoyoshioka.com/live2024