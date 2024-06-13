【ゴルフ】岩井千怜 前夜祭のこだわりファッションポイント｜ニチレイレディス
【動画】岩井千怜 こだわりファッションポイント｜https://youtu.be/_RfeqamUmU8
普段は"戦闘服"であるゴルフウェアに身を包み真剣勝負を繰り広げる女子プロゴルファー。しかし一度ゴルフ場から離れれば今をときめく麗しき女性に。
そこで、なかなかコースでは見られない一面を見せる"ファッション"に注目。前夜祭での煌びやかな洋服を着こなす選手の素顔に迫ります。
＜ニチレイレディス＞
JLPGAツアー2024シーズン第16戦『ニチレイレディス』（賞金総額1億円、優勝賞金1,800万円）が6月14日、千葉県千葉市・袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（6,584ヤード/パー72）で開幕。
パリオリンピック代表レースも大詰め。前回覇者・山下美夢有＆竹田麗央＆岩井ツインズも揃い踏み！袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コースから熱戦の模様をお届け！
【放送日時】
■テレ東系列、BSテレ東
6月15日（土）午後4:00
6月16日（日）午後4:00
【大会概要】
名称：ニチレイレディス
開催日時：2024年6月14日（金）～16日（日）
開催会場： 袖ヶ浦カントリークラブ・新袖コース（千葉県）
賞金：総額＝1億円（優勝＝1,800万円）
出場選手：108名