『VALORANT Challengers Japan 2024 Split 2 Playoff Finals』会場限定グッズ、チームブースなど追加情報を発表
7月27日（土）・28日（日）の2日間にわたり、東京・有明GYM-EXでオフライン開催される『VALORANT Challengers Japan 2024 Split 2 Playoff Finals』から、会場限定グッズ、チームブースなど追加情報が発表された。
『VALORANT Challengers Japan 2024』は、Riot Games（ライアットゲームズ）が主催し、RAGE（株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日）が制作・運営する、タクティカルFPSゲーム『VALORANT』のeスポーツ大会。参加チームは2つのSplitを戦い、9月に開催される国際大会VCT Ascension Pacific』出場のため競い合う。各Splitでは、約1ヶ月にわたりラウンドロビン形式でMain Stageを戦い抜いた上位6チームがPlayoffへ進出。Playoffの前半2日間はオンライン、Semi FinalとGrand Finalはオフライン会場でのLAN大会で行われ、Splitの王者が決まる。
(C) 2023 Riot Games, I
『VALORANT Challengers Japan 2024 Split 2 Playoff Finals』会場では、Split 2 Main Stage に出場したチームから「FENNEL」「REJECT」「Sengoku Gaming」「NORTHEPTION」「RIDDLE ORDER」「SCARZ」「VARREL」「MURASH GAMING」がチームブースをコミュニティエリアに出展。各チームブースでは、チームグッズの販売やミート＆グリートなどが実施予定。詳細は、各チームより後日発表予定だ。
(C) 2023 Riot Games, I
『VALORANT Challengers Japan 2024 Split 2 Playoff Finals』イープラス先着先行チケットは、機材席解放にともない、若干数追加席が販売中。詳細は、特設サイトを確認しよう。