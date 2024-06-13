湖北省で中米両国青年の交流活動

11日、湖北省宜昌市の三峡集団長江希少魚類飼育センターを見学する米国の若者ら。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

【新華社北京6月13日】中国湖北省で6〜11日、「長江−ミシシッピ川」中米青年交流活動が開催された。「未来の橋」中米青年交流プログラムの一環で、両国の若者40人余りが参加。同省十堰、武漢、宜昌市を訪れ、地域の文化と自然に親しんだ。

湖北省で中米両国青年の交流活動

11日、湖北省宜昌市の三峡集団長江希少魚類飼育センターを見学する米国の若者ら。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省武漢市の湖北第二師範学院で中国の伝統衣装を試着する米国青年。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省の武漢音楽学院音楽博物館を見学する交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省武漢市の湖北第二師範学院で切り紙細工の作品を見せる交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

11日、湖北省宜昌市で電動クルーズ船「長江三峡1号」に乗り、絞り染めを体験する交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省の武漢音楽学院で影絵芝居を体験する交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省武漢市の湖北第二師範学院で書道の授業を受ける交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

8日、湖北省武漢市の湖北第二師範学院で書道の授業を受ける米国の若者ら。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

湖北省で中米両国青年の交流活動

9日、湖北省武漢市の湖北省博物館を見学する交流活動参加者。（武漢＝新華社記者/杜子璇）