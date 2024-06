赤頬思春期、新曲「Lips」MV公開…aespaのGISELLEがフィーチャリングとラップメイキングに参加

赤頬思春期がカムバックした。本日(13日)午後6時に新曲「Lips」がリリースされ、ミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオでは、暖かい日差しの下で森の道とそばの花畑を歩いたり、様々なバケーションルックを着て夏休みを楽しむアン・ジヨンの姿とともに、ポップな雰囲気の楽曲とぴったりの涼しい夏の風景が盛り込まれた。また、シグネチャーサウンドである「ウム〜マ」が、個性的な雰囲気を醸し出している。

特に「I love you so so so much baby / あなたの後ろだけを追っています / 時間がないんです no time oh baby / 早く出してください あなたのlips lips lips lips」という歌詞で、今夏を涼しく彩る赤頬思春期流のサマーソングを誕生させた。新曲「Lips」は、好きな人に対する切ない感情をハツラツとした曲調と歌詞で表現。aespaのGISELLEがフィーチャリングとラップメイキングに参加し、2人の率直な魅力と歌声のケミストリー(相手との相性)が際立つホットなサマーソングが完成した。